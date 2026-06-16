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미 유명가수 올리버 트리, 브라질서 헬리콥터 공중 충돌 사고로 사망

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본문 요약

미국의 유명 가수 올리버 트리가 지난 14일 브라질에서 헬리콥터 추락으로 사망한 6명 중 한 명으로 확인됐다고 브라질 일간 폴랴지상파울루가 15일 보도했다.

트리 일행이 탑승한 헬기는 지난 14일 오전 리우데자네이루 남서부 지역에서 다른 헬기와 공중에서 충돌했다.

두 헬기 충돌로 탑승자 전원이 사망했다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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미 유명가수 올리버 트리, 브라질서 헬리콥터 공중 충돌 사고로 사망

입력 2026.06.16 07:54

수정 2026.06.16 08:03

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  • 최민지 기자

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미국 유명 가수 올리버 트리. 공식 홈페이지 갈무리

미국 유명 가수 올리버 트리. 공식 홈페이지 갈무리

미국의 유명 가수 올리버 트리(32)가 지난 14일(현지시간) 브라질에서 헬리콥터 추락으로 사망한 6명 중 한 명으로 확인됐다고 브라질 일간 폴랴지상파울루가 15일 보도했다.

세상을 떠난 올리버 트리는 2016년 소셜미디어에서 인기를 얻으며 이름을 알렸다. 바가지머리 등 독특한 스타일로 주목받으며 독특한 예술 세계를 구축했다. ‘라이프 고스 온’, ‘에일리언 보이’ 등 히트곡을 남겼다. 스포티파이에서 1100만명이 넘는 청취를 보유하고 있으며 그의 인기곡들은 7억회 이상 재생됐다.

최근 월드 투어를 시작한 그는 사망 일주일 전인 지난 6일 브라질 상파울루에서 생애 마지막 공연을 했으며 포르투갈과 영국 등에서 공연을 앞두고 있었다. 사고 당시에는 리우데자네이루의 휴양지인 앙그라 도스 헤이스로 이동 중이었던 것으로 알려졌다.

트리 일행이 탑승한 헬기는 지난 14일 오전 리우데자네이루 남서부 지역에서 다른 헬기와 공중에서 충돌했다. 두 헬기 충돌로 탑승자 전원이 사망했다. 사고 당시 헬기에는 트리를 비롯해 아르헨티나의 유명 인플루언서 가스파르 프림 등이 타고 있었다. 브라질 당국은 사고 원인을 규명하기 위해 조사를 진행 중이다.

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