BTS 부산공연 효과…외국 관광객 ‘전통시장’ 결제액 2배 증가

지난 주말 그룹 방탄소년단(BTS) 부산 공연 특수에 힘입어 부산을 찾은 외국인 관광객의 소비가 전통시장을 중심으로 늘었다.

16일 BC카드가 부산지역 가맹점 매출 데이터(결제 승인 기준)를 기반으로 외국인 관광객 총 5만4700여명의 소비데이터를 분석한 결과 부산 전체 외국인 관광객 결제액과 결제건수가 증가한 것으로 나타났다. 지난 12∼13일 BTS 월드투어 부산공연을 보기 위해 방한한 외국인 관광객이 자국에서 카드를 발급받아 국내 BC카드 가맹점에서 결제한 경우다. 장기거주 외국인은 외국인등록증을 통해 국내 신용카드를 주로 사용한다.

공연 주간(6월7∼13일) 결제액은 전주(5월31일∼6월6일) 대비 5.7% 증가했고 지난해 같은기간(2025년 6월8∼14일)과 비교하면 73.3% 증가했다.

결제건수는 전주 대비 38%, 전년 동기 대비 97.3% 증가했다. 객단가는 17만4090원에서 22만7380원으로 공연 전주보다 약 31% 증가했다.

특히 전통시장 소비가 2배가량 늘었다. 공연 주간 외국인의 부산 전통시장 결제액은 전주 대비 99.8% 증가했다. 결제건수는 16.1% 늘었다.

반면 백화점·마트 결제액은 3.1% 증가하는 데 그쳤고 결제건수는 오히려 4.2% 줄었다.

공연장과 교통거점 인근에서 소비 활성화가 두드러졌다. 공연이 열린 부산 아시아드 주경기장 인근 연제구와 동래구에서 공연 전주 대비 결제액이 각각 33.9%, 142.3% 증가했다. 결제건수는 226.4%, 153.9% 늘었다.

교통거점지역인 강서구(부산김해국제공항)은 결제액이 166.8%, 결제건수는 39.7% 증가했다. 사상구(부산서부버스터미널)는 각각 782.6%, 37.1% 늘었다. 금정구(부산종합버스터미널)는 33.8%, 36.6% 증가했다.

부산 대표 관광·지역상권 지역도 BTS 공연 특수를 누렸다. 해운대해수욕장과 광안대교 등 해운대구는 결제액이 5.1% 늘었고 결제건수는 50.4% 증가했다. 국제시장과 자갈치시장 등이 위치한 중구는 각각 29.7%, 15.5% 늘었다. 광안리해수욕장이 있는 수영구는 각각 2.7%, 28.5% 증가했다.

전체 결제액이 가장 크게 증가한 업종은 숙박업이었다. 공연 주간 호텔, 모텔, 민박, 게스트하우스 등 숙박업 결제액이 전주 대비 227.8% 늘었고 도서 음반 굿즈 문구류 등 종합 판매 매장(일반 서적)이 186.3%였다. 이어 미용업(171.2%), 보관창고업(111.3%), 인삼제품(96.8%) 등이 뒤를 이었다.