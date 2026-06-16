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EU, 우크라이나 가입 절차 공식 개시···“중대한 이정표”

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본문 요약

유럽연합이 러시아 침공에 맞서 5년째 전쟁 중인 우크라이나를 회원으로 받아들이기 위한 가입 절차를 공식 개시했다.

EU는 15일 룩셈부르크에서 열린 27개 회원국 외무장관 회의에서 우크라이나와 법치와 사법 제도 등 EU 가입의 기초가 되는 핵심 제도를 다루는 가입 협상의 1차 클러스터에 대한 논의를 시작했다.

이날 회의에 참석한 타라스 카츠카 우크라이나 부총리는 "우크라이나에 대한 침략과 유럽에 대한 위협은 러시아의 지속적인 정책이며 그러므로 우리는 단결해야 한다"고 말했다.

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EU, 우크라이나 가입 절차 공식 개시···“중대한 이정표”

입력 2026.06.16 08:38

  • 최민지 기자

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15일(현지시간) 우크라이나 수도 키이우에서 러시아의 공격으로 피해를 입은 건물 입구 근처에 주민들이 모여 있다. 키이우|AP연합뉴스

15일(현지시간) 우크라이나 수도 키이우에서 러시아의 공격으로 피해를 입은 건물 입구 근처에 주민들이 모여 있다. 키이우|AP연합뉴스

유럽연합(EU)이 러시아 침공에 맞서 5년째 전쟁 중인 우크라이나를 회원으로 받아들이기 위한 가입 절차를 공식 개시했다.

EU는 15일(현지시간) 룩셈부르크에서 열린 27개 회원국 외무장관 회의에서 우크라이나와 법치와 사법 제도 등 EU 가입의 기초가 되는 핵심 제도를 다루는 가입 협상의 1차 클러스터(단계)에 대한 논의를 시작했다.

이날 회의에 참석한 타라스 카츠카 우크라이나 부총리는 “우크라이나에 대한 침략과 유럽에 대한 위협은 러시아의 지속적인 정책이며 그러므로 우리는 단결해야 한다”고 말했다. 우크라이나는 러시아의 위협에 맞서 자국 안보를 보장하기 위해 EU에 가입하는 것이 필수적이라고 보고 이를 추진해왔다. 2022년 2월 러시아 침공을 받은 직후 EU 가입을 신청했고 그해 6월 후보국 지위를 얻었다.

EU는 2024년 6월 가입 논의를 시작하려 했으나 친러시아 성향의 오르반 빅토르 전 헝가리 총리가 반대에 막혔다. 그러던 지난 4월 헝가리 총선에서 오르반 전 총리가 16년 만에 실각하며 물꼬가 트였다. 머저르 페테르 신임 총리는 최근 헝가리의 거부권을 철회하는 데 합의했다.

그러나 EU 가입까지는 수년이 걸릴 수 있다. EU 가입은 후보국 지위를 획득한 이후 33개 정책 분야를 6개 협상 클러스터로 묶어 차례대로 협상하는 방식으로 진행된다. 각 클러스터 개시와 종결에는 EU 27개 회원국 만장일치가 필요하다. 후보국은 농업과 조세, 에너지, 무역 등 35개 정책 분야에 대한 협상도 모두 끝내야 한다.

카야 칼라스 EU 외교안보 고위대표는 SNS에서 이번 절차 개시를 “중대한 이정표”라고 평가했다. 이어 “우크라이나와 몰도바 모두 어려운 상황 속에서도 힘든 개혁을 이행해왔다. 이들의 가입은 유럽을 더욱 강하게 만들 것”이라고 적었다.

EU는 이날 러시아의 위협에 노출된 몰도바와의 가입 협상 첫 단계도 함께 시작했다. 몰도바는 2022년 우크라이나와 함께 EU 가입을 신청했다.

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