‘윽, 맛없는 수박씨 깨물어버렸네’···축하합니다, 오늘 건강한 식물성 단백질 섭취하셨네요

수박씨, 흰색·검은색 모두 먹어도 무관 식물성 단백질 보고···철분·아연 등도 함유 삼킬 땐 체외 배출, 씹으면 영양 섭취 가능

여름철 대표 과일인 수박을 먹다 보면 씨를 뱉어야 할지 고민하는 경우가 많다. 어린 시절 “수박씨를 먹으면 배 속에서 수박이 자란다”는 농담을 한 번쯤 들어봤기 때문이다. 하지만 전문가들은 수박씨를 먹어도 건강상 문제가 없으며, 오히려 영양학적 가치가 있다고 전한다.

수박은 과육뿐 아니라 껍질과 씨까지 활용할 수 있는 과일이다. 수박씨는 안전하게 먹을 수 있으며 일부러 챙겨 먹을 만한 영양소가 풍부하다. 실제로 수박씨는 수천 년 전부터 아프리카와 중동 지역에서 식용으로 활용된 기록이 있으며, 현대 영양학에서도 건강한 식물성 단백질 공급원으로 주목받고 있다.

수박 속 씨는 크게 검은 씨와 흰 씨로 나뉜다. 흰 씨는 아직 성숙하지 않은 씨앗으로 부드럽고, 검은 씨는 완전히 익은 씨앗이다. 둘 다 인체에 해롭지 않으며 실수로 삼켜도 대부분 자연스럽게 배출된다.

특히 검은 씨를 씹어 먹으면 다양한 영양소를 섭취할 수 있다. 수박씨에는 단백질, 철분, 아연, 인, 칼륨, 망간, 엽산, 필수지방산 등이 들어 있다. 발아·건조한 수박씨 28g에 약 10g의 단백질이 들어 있을 정도로 단백질 함량이 높다.

다만 씨를 통째로 삼키는 것과 씨앗의 영양소를 흡수하는 것은 별개의 문제다. 영양 전문가들은 단단한 검은 씨 껍질이 소화되지 않기 때문에 그대로 삼키면 대부분 체외로 배출된다고 전한다. 씨앗 속 영양분을 얻으려면 씹어 먹거나 볶아 먹는 것이 좋다.

수박씨를 일부러 모아 간식으로 먹는 문화도 있다. 해외에서는 수박씨를 깨끗이 씻어 말린 뒤 소금을 약간 뿌려 오븐에 굽거나 프라이팬에서 볶아 먹기도 한다. 맛과 식감이 호박씨나 해바라기씨와 비슷해 고소한 견과류 대용 간식으로 활용된다. 씨앗을 발아시켜 새싹채소처럼 샐러드 토핑으로 활용하기도 하고, 가루·오일·버터 형태로 가공해 사용하기도 한다. 실제로 해외 온라인 커뮤니티에서는 “씨를 씹어 먹으면 바삭한 식감이 좋다”, “씨 없는 수박보다 씨 있는 수박이 더 맛있다”는 등의 반응을 쉽게 찾아볼 수 있다.

아무리 수박씨가 몸에 좋다고 해도 과식은 피하는 것이 좋다. 전문가들은 수박씨에 식이섬유가 포함돼 있어 한꺼번에 많은 양을 먹으면 가스가 차거나 복부 팽만감을 느낄 수 있다고 조언한다. 특히 위장 기능이 예민한 사람은 적당량만 섭취하는 것이 좋다.