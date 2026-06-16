강릉시 “해수욕장 개장 전 주말·휴일에도 안전요원 배치”···선제 대응 통한 안전 공백 최소화

강원 강릉시는 해수욕장 개장 전 발생할 수 있는 안전사고를 예방하기 위해 주요 해변에 안전요원을 사전 배치하기로 했다고 16일 밝혔다.

최근 기온이 30도를 웃도는 등 무더위가 이어지면서 해변을 찾는 시민과 관광객이 증가하고 있다.

이로 인해 수난사고 등 각종 사고 발생 우려가 커지자 강릉시가 해수욕장 개장 전 안전관리 공백을 최소화하기 위해 선제 대응에 나서기로 했다.

먼저 강릉시는 오는 7월 초 해수욕장 개장 전까지 방문객이 집중되는 금·토·일요일 주요 해변에 안전요원을 사전 배치할 예정이다.

안전요원들의 해변의 위험구역을 중심으로 현장 예찰 활동을 벌이며 안전계도 활동도 벌인다.

또 해수욕장 개장 전 입수를 자제토록 하고, 음주 후 물놀이 금지 등 안전 수칙을 적극적으로 안내하기로 했다.

여름 피서철 물놀이 명소인 경포해수욕장은 오는 7월4일 개장해 8월23일까지 51일간 운영된다.

다이빙 포인트로 알려진 오리바위의 진입부에 상징 조형물을 설치하고, 다이버 대상 참여형 이벤트도 진행한다.

백사장 일원에는 대형 워터 슬라이드와 조립식 해수 풀장 3동, 유아 체험형 놀이 공간, 모래 놀이터 등으로 구성된 종합 물놀이 시설이 조성된다.

이 밖에 정동진, 주문진, 옥계, 사근진, 강문, 안목 등 나머지 18개 해수욕장은 7월10일부터 8월23일까지 45일간 운영될 예정이다.

강릉시 관계자는 “시민과 관광객 여러분께서는 안전요원의 안내에 협조하고, 안전수칙을 준수해 주시기를 당부드린다”라고 말했다.