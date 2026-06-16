아시아 축구 ‘무패 질주’ 어디까지?···사우디 ‘남미 강호’ 우루과이와 1 대 1 무승부

‘FIFA랭킹 61위’ 사우디, 16위 우루과이와 장군멍군 AFC 가맹국 16일 10시 기준 월드컵 성적 ‘2승 3무’

아시아의 무패 질주는 계속됐다. 사우디아라비아가 2026 북중미 월드컵 조별리그 첫 경기에서 우루과이와 1골씩 주고받고 무승부를 거뒀다.

국제축구연맹(FIFA) 랭킹 61위인 사우디아라비아는 16일 미국 플로리다주 마이애미 가든스의 마이애미 스타디움에서 열린 우루과이(랭킹 16위)와 북중미 월드컵 조별리그 H조 1차전에서 1-1로 비겼다.

2022년 카타르 월드컵 때 조별리그 C조 1차전에서 대회 우승을 이뤄낸 아르헨티나를 2-1로 잡았던 사우디아라비아는 4년이 지나 우루과이와 1-1로 비기면서 남미 강세를 이어갔다.

앞서 치러진 경기에서 카보베르데와 스페인이 0-0 무승부를 이뤄 H조 4팀은 승점 1점으로 1차전을 마쳤다.

사우디아라비아가 비기면서 북중미 월드컵 조별리그 1차전에서 아시아축구연맹(AFC) 가맹국들이 2승3무로 무패 행진도 계속됐다. 한국이 체코를 2-1로 꺾으면서 시작된 ‘아시아 무패 행진’은 카타르가 스위스와 1-1로 비기고 호주가 튀르키예를 2-0으로 물리친 데 이어 일본이 네덜란드와 2-2로 비기더니 이날 사우디아라비아가 우루과이와 1-1 무승부를 따내면서 5경기째 이어졌다.

전반 초반 주도권은 우루과이가 잡았다. 전반 5분 막시밀리아노 아라우호의 왼발 중거리포가 골키퍼 선방에 막힌 우루과이는 이어진 코너킥 상황에서 페데리코 비냐스의 헤더마저 골키퍼 정면으로 향하며 골 기회를 놓쳤다. 우루과이의 초반 공세에 움츠렸던 사우디아라비아는 전반 17분 페널티지역 왼쪽 바깥에서 살렘 알다우사리의 중거리 슈팅으로 반격에 나섰다.

전반 30분 우루과이 비냐스의 다이빙 헤더를 막아낸 사우디아라비아는 코너킥 세트피스로 아르헨티나의 수비 라인을 흔들기 시작했다.

사우디아라비아는 전반 38분 오른쪽 코너킥 이후 페널티지역 정면에서 압둘레라 알암리가 때린 오른발 슈팅이 우루과이 골키퍼 페르난도 무슬레라의 슈퍼 세이브에 막힌 게 아쉬웠다.

우루과이의 골문을 계속 두드리던 사우디아라비아는 전반 41분 알암리가 선제골을 넣었다. 오른쪽 코너킥 상황에서 무함마드 칸누가 페널티지역 정면에서 헤더를 시도한 게 골키퍼 선방에 막혀 흘러나오자 알암리가 재빨리 쇄도하며 오른발로 밀어 넣어 우루과이 골망을 흔들었다.

전반을 0-1로 끌려간 우루과이는 후반 시작과 함께 동점 골 사냥에 총력전을 펼쳤다.

우루과이는 후반 15분 마누엘 우가르테의 중거리포가 사우디아라비아 오른쪽 골대를 때리면서 아쉬움을 남겼다. 공세 수위를 계속 높인 우루과이는 마침내 후반 35분 동점 골을 넣었다. 왼쪽 중원에서 투입된 크로스를 비냐가 헤더로 연결한 게 골키퍼 선방에 막혀 흘러나오자 막시밀리아노 아라우호가 재빨리 왼발로 밀어 넣어 승부를 원점으로 돌렸다.

마르셀로 비엘사 우루과이 감독은 총공세를 지시해 공격은 더욱 거세졌다. 우루과이는 중거리슛과 문전 크로스로 여러 차례 기회를 맞았으나 사우디의 육탄방어와 골키퍼 선방에 막혀 역전골 사냥에는 실패했다.