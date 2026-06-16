감자 캐고 매실 따고···충남서 펼쳐지는 초여름 맛 축제

제25회 팔봉산 감자축제 20~21일 개최 제17회 당진 순성왕매실축제 20일 열려

초여름을 대표하는 충남의 제철 농산물인 감자와 매실을 주제로 한 축제가 잇따라 열린다. 서산에서는 햇감자를 직접 캐고 맛볼 수 있는 팔봉산 감자축제가, 당진에서는 매실 수확과 다양한 체험 프로그램을 즐길 수 있는 순성왕매실축제가 방문객을 맞는다.

서산시는 오는 20~21일 팔봉산 어울림마당 일원에서 제25회 팔봉산 감자축제를 개최한다고 16일 밝혔다.

축제에서는 관람객들이 오감으로 즐길 수 있도록 다양한 먹거리와 볼거리, 체험 프로그램이 마련된다.

먹거리 행사로는 팔봉산 감자요리 코너와 향토음식점이 운영되며 가마솥에 찐 감자와 버터감자를 무료로 맛볼 수 있다.

행사장에는 감자탑을 비롯해 감자 품종과 요리 전시가 진행되고 지역 농산물 상설 판매장도 함께 운영된다.

가족 단위 방문객들에게 인기가 높은 감자캐기 체험도 마련된다. 참가자들은 넓은 감자밭에서 직접 흙을 파며 햇감자를 수확해 가져갈 수 있다. 체험은 현장 접수로 진행되며 참가비는 5㎏ 8000원, 10㎏ 1만4000원이다.

초청가수 공연과 장구 공연, 감자 이색게임, 팔봉산 감자골 노래자랑 등 다양한 무대 행사도 펼쳐진다.

지역 농산물 상설 판매장에서는 지역에서 생산된 우수 농특산물을 시중보다 저렴한 가격에 구매할 수 있다.

같은 날인 20일에는 당진 순성왕매실마을에서 제17회 순성왕매실축제가 열린다.

축제에서는 남원천변 매실로에서 진행되는 매실따기 무료 체험을 비롯해 매실머핀 만들기, 매실청 담기, 매화꽃비 술빵 만들기, 셀프 매실파전, 매실빙수 만들기 등 매실을 활용한 다양한 체험 프로그램이 운영된다.

특히 매실머핀 만들기와 매실청 담기 체험은 사전 신청이 조기 마감될 정도로 높은 관심을 모았다.

방문객 참여 행사로는 ‘최고의 왕매실을 찾아라’ 왕매실 콘테스트와 당진맥주 빨리 마시기 대회, 원목게임놀이터, 버블놀이 등이 준비된다. 당진시 학원연합회가 주관하는 제3회 순성왕매실사생대회도 열려 어린이와 청소년, 가족 단위 방문객들에게 색다른 추억을 선사할 예정이다.

공연 프로그램도 풍성하다. 순성중학교 밴드부 공연을 비롯해 뮤지컬 갈라팀 ‘오픈런 플레이어스’, 싱어송라이터 제이문, 스트릿댄스팀 KKAL의 K-팝 공연이 이어진다. 매직버블쇼와 지역 동호회 공연, 당진시 생활음악인협회 공연도 축제 분위기를 더할 예정이다.