과학도시 대전서 즐기는 1박2일 ‘사이언스 캠프’···20일부터 4차례 진행

대전시가 지역의 과학 인프라를 체험할 수 있는 1박2일 과학캠프를 연다.

대전시와 대전관광공사는 오는 20일부터 4차례에 걸쳐 ‘2026 사이언스 나이트 캠프’를 운영한다고 16일 밝혔다.

사이언스 나이트 캠프는 대덕연구개발특구 과학 인프라와 대전시민천문대가 보유한 천문콘텐츠, 국제학교 영어 교육 환경을 결합한 가족형 체험 프로그램이다. 주말을 이용해 1박2일간 대전외국인학교 기숙사에 머물며 과학, 교육, 관광 콘텐츠를 함께 경험할 수 있다.

캠프 주요 프로그램은 물리·생물·화학분야의 과학실험을 수행하는 ‘사이언스 레이스’와 대전시민천문대에서 함께하는 천체 관측 및 천문 강의, 학부모를 대상으로한 국제학교 교육환경 체험 등으로 구성된다.

캠프는 다음달 12일까지 주말을 이용해 4차례 진행된다. 초등학교 4~6학년 자녀가 있는 가족이 참가 대상이다. 각 회차당 최대 32가족이 참여할 수 있다. 세부 프로그램과 참가 신청에 관한 자세한 내용은 대전관광공사 홈페이지와 공식 SNS 채널을 통해 확인할 수 있다.

박승원 시 문화예술관광국장은 “사이언스 나이트 캠프는 과학도시 대전의 정체성을 야간관광 콘텐츠로 구현한 차별화된 프로그램”이라며 “부모와 자녀가 함께 대전의 과학, 자연, 국제교육 환경을 체험할 수 있는 특별한 여행 기회가 될 것”이라고 말했다.