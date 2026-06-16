[속보]지하철 6호선 안암역 가스유출···“사고조치 완료, 정상운행 중”

서울교통공사는 16일 안전문자를 통해 지하철 6호선 안암역(지하1층)에서 발생한 가스유출 사고 수습이 완료돼 열차가 정상 운행 중이라고 밝혔다.

앞서 서울교통공사는 오전 10시52분 안전문자를 통해 “가스유출(이산화탄소)이 발생했으니 (승객 등은) 역사 밖으로 대피 및 우회하시기 바라며, 안암역 양방향 무정차 통과 중”이라고 알린 바있다.