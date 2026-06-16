[속보]지하철 6호선 안암역 가스유출···“사고조치 완료, 정상운행 중”

서울교통공사는 16일 안전문자를 통해 지하철 6호선 안암역(지하1층)에서 발생한 가스유출 사고 수습이 완료돼 열차가 정상 운행 중이라고 밝혔다.
앞서 서울교통공사는 오전 10시52분 안전문자를 통해 “가스유출(이산화탄소)이 발생했으니 (승객 등은) 역사 밖으로 대피 및 우회하시기 바라며, 안암역 양방향 무정차 통과 중”이라고 알린 바있다.
공유하기
보기 설정
글자 크기
보통
크게
아주 크게
컬러 모드
라이트
다크
베이지
그린
컬러 모드
라이트
다크
베이지
그린
본문 요약
내 뉴스플리에 저장
입력 2026.06.16 11:01
수정 2026.06.16 11:19펼치기/접기
기사를 재생 중이에요
서울교통공사는 16일 안전문자를 통해 지하철 6호선 안암역(지하1층)에서 발생한 가스유출 사고 수습이 완료돼 열차가 정상 운행 중이라고 밝혔다.
앞서 서울교통공사는 오전 10시52분 안전문자를 통해 “가스유출(이산화탄소)이 발생했으니 (승객 등은) 역사 밖으로 대피 및 우회하시기 바라며, 안암역 양방향 무정차 통과 중”이라고 알린 바있다.
박경은 기자의 클래식 샛길애절한 ‘백조 테마’ 왜 호러·공포영화에 단골로 흘러나올까
알아두면 쓸모 있는 한의과학미세중력 환경 속 의약품 연구의 새 희망 ‘우주 오가노이드’
뉴스레터 구독이 완료되었습니다.
개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등
개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임
개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.
경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.
여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)