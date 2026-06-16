‘거제 야호~’ 리센느, 정부지원 받는다…문체부, 중소기획사 10곳에 최대 3억원 지원

정부가 역량 있는 중소기획사 그룹의 해외 진출을 지원하며 K팝 생태계 ‘허리’ 강화에 나선다.

문화체육관광부와 한국콘텐츠진흥원는 케이팝 시장의 지속 가능한 성장을 위해 대중음악 중소기획사의 해외시장 진출을 지원하는 ‘중소기획사 글로벌 도약 지원’ 사업을 시작한다고 16일 밝혔다.

첫 지원 대상으로는 리센느, 싸이커스, 튜넥스, 키라스, 캔트비블루, 82메이저, 빅오션, 유스피어, 엑신, 에잇턴 등 10개 그룹이 선정됐다.

그간 K팝이 세계 시장에서 두각을 드러내고 있지만, 대형기획사 중심의 쏠림 현상이 심화하면서 산업 생태계의 허리가 약화되고 있다는 지적이 제기돼 왔다. 실제 2023년 기준 대기업의 연간 음악 제작비는 평균 431억1000만원에 달하는 반면 중소기업의 제작비는 평균 14억9000만원에 그쳤다. 해외 공연 횟수 역시 대기업은 연 83.4건이었으나 중소기업은 4건에 불과해 20배가 넘는 격차를 보였다.

문체부는 매년 중소기획사 10곳을 선정해 연간 최대 약 3억원씩 지원할 계획이다. 성과를 낸 중소기획사는 평가 절차를 통해 최대 3년간 지원받을 수 있다.

이번 사업은 음반 제작, 공연 등 개별 분야에 한정된 지원 방식에서 벗어나 기획사의 필요와 전략에 따라 가장 효과적인 곳에 자원을 집중할 수 있도록 설계됐다. 각 기획사는 지원금을 수출용 음반 및 뮤직비디오 제작, 해외 현지 마케팅 및 홍보, 해외 공연 개최 등 해외 진출에 필요한 분야 내에서 자율적으로 선택해 사용할 수 있다.

올해 선정된 10개의 그룹은 이번 지원을 바탕으로 해외 진출에 나선다. ‘거제 야호’로 대중의 관심을 받은 그룹 리센느(더뮤즈엔터테인먼트)는 일본과 미국 활동 계획을 밝혔다. 그룹 싸이커스(KQ엔터테인먼트)도 일본 시장 공략에 박차를 가한다. 향후 미니 앨범 공개와 유닛 프로젝트 활동으로 5세대를 대표하는 퍼포먼스 아이돌로 입지를 굳힐 계획이다.

신흥 시장을 통해 세계 진출을 준비하는 그룹도 있다. 올해 3월에 정식으로 데뷔한 후 그룹 튜넥스(IST엔터테인먼트)는 인도 뭄바이에서 특별 무대를 선보이는 등 인도 시장과의 접점을 넓혀간다. 그룹 키라스(린브랜딩)는 말레이시아 등 아시아 시장을 공략한다. 지원 대상 중 유일한 밴드 그룹인 캔트비블루는 해외 단독 공연과 프로모션 등을 통해 해외 팬덤을 구축한다.

문체부 최성희 콘텐츠미디어산업관은 “케이팝이 세계 주류 문화로 자리 잡았지만, 지속 가능한 성장을 위해서는 산업의 허리인 중소기획사가 성장할 수 있어야 한다”라며 “이번 신규 사업을 통해 또 다른 ‘중소의 기적’이 탄생해 케이팝의 미래를 이끌어 나갈 수 있기를 바란다”라고 밝혔다.