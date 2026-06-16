교통안전부터 돌봄까지···전북도, 고향사랑기부금으로 ‘생활안전망’ 강화

전북도가 고향사랑기부금을 활용해 취약계층 복지와 생활안전망 확충에 나선다. 고령운전자 사고 예방부터 여성 1인 점포 안전장치 설치, 의료취약계층 이동 지원까지 주민 생활과 밀접한 사업 8건이 추진된다.

전북도는 지난 15일 ‘2026년 제2차 고향사랑기금운용심의위원회’를 열어 도 직접사업 5건과 시·군 공모사업 3건 등 기금사업 8건을 최종 의결했다고 16일 밝혔다.

고향사랑기부제는 개인이 주소지를 제외한 지방자치단체에 기부하면 세액공제와 답례품 혜택을 받을 수 있는 제도다. 지자체는 이를 통해 확보한 재원을 주민 복리 증진과 지역 현안 해결 사업에 활용한다.

전북도 고향사랑기부금 모금액은 제도 시행 첫해인 2023년 3억4000만원에서 2024년 3억4900만원, 2025년 4억5300만원으로 늘었다. 도는 증가한 기부금을 생활안전과 복지 분야에 집중 투입할 계획이다.

일반기부사업으로는 고령운전자 교통사고 예방을 위한 ‘페달 오조작 방지장치 설치 지원사업’이 추진된다. 전북청소년상담복지센터의 노후 냉난방기를 교체하는 ‘청소년 상담공간 조성사업’도 함께 진행된다.

지정기부사업은 문화·돌봄 분야에 초점을 맞췄다. 2028년 개관 예정인 전북대표도서관에 5000만원을 투입해 장서 2500권을 비치하는 ‘내 고향 서가 채우기’ 사업이 대표적이다.

2027년 신규 가정위탁 가구 70곳에는 총 7000만원 규모의 아동용품 구입비를 지원한다. 장애·고령 보훈대상자에게는 3000만원을 들여 맞춤형 건강증진 프로그램을 제공할 예정이다.

시·군 공모사업은 지역별 안전과 의료 접근성 개선에 중점을 뒀다. 익산시는 여성 1인 소상공인 점포 500곳에 폐쇄회로(CC)TV와 SOS 비상버튼 설치를 지원한다.

남원시와 장수군은 병원동행 공공이동서비스 전용 차량을 각각 2대씩 도입한다. 거동이 불편한 노인과 장애인 등 의료취약계층의 이동을 지원해 의료기관 이용 편의를 높일 계획이다.

전북도는 세부 사업계획을 마련한 뒤 도의회 의결 등 후속 절차를 진행할 예정이다.

백경태 전북도 대외국제소통국장은 “고향사랑기부금이 도민 삶의 질 향상으로 이어질 수 있도록 다양한 기금사업을 발굴해 나가겠다”고 말했다.