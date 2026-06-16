임태희, ‘득표수 오입력’ 경기교육감선거 소청···“선거시스템 신뢰 회복해야”

임태희 경기교육감이 득표수 오입력 사태가 발생한 6·3지방선거 경기교육감선거에 대해 중앙선거관리위원회에 선거 소청을 제기하기로 했다.

임 교육감은 16일 오전 9시30분 경기 수원시 영통구 경기도교육청에서 진행된 기자간담회에서 “6·3선거를 이 상태로 마무리해서는 안 된다”며 “선거 소청과 증거보전신청 등 법적 대응에 나설 것”이라고 밝혔다.

그는 “이 일에 제가 앞장서서 나선 이유는 단 하나다. 다음 선거에 대한 욕심이나 미련 없다”라며 “선거 과정에서 드러난 헌법 가치의 훼손은 국민 그 누구라도 나서야 할 일이라고 판단했다”고 말했다.

임 교육감은 투표용지 제작 과정 및 인쇄소 선정 방법, 계약서, 납품 확인서, 관내·관외 구분한 사전투표함 봉인절차 및 이송 과정 등 선거 관련 정보에 대해 정보공개도 청구하기로 했다.

임 교육감은 “이번 의혹은 선관위 잘못으로 생긴 일”이라며 “무너진 선거 시스템에 대한 신뢰를 회복하는 것은 헌법을 수호하는 일이다. 대통령의 책임으로 철저히 규명해달라”고 말했다.

공직선거법 219조에 따라 선거 효력에 관해 이의가 있는 후보자는 선거일로부터 14일 이내에 선관위에 소청할 수 있다. 선관위는 60일 이내에 소청 인용 여부를 결정해야 한다. 소청 인용시 선거는 무효가 된다.

6·3지방선거 경기교육감선거에서는 성남시 중원구 금광2동 제3투표소와 광주시 초월읍 제2투표소 등 2곳에서 득표수 입력 오류가 발생했다.

금광2동 제3투표소에서는 양자 대결을 벌인 안민석 후보와 임태희 후보의 득표수를 뒤바꿔 입력됐다. 초월읍 제2투표소의 경우 엉뚱한 투표소의 개표 결과가 입력된 것으로 나타났다.

이에 따라 안 후보 582표, 임 후보 668표로 잘못 입력돼 공표된 득표수는 안 후보 798표, 임 후보 869표로 수정됐다. 두 후보 득표수는 47표 차로 줄어들었다.