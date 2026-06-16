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민주당 “국민의힘 재선거 소청은 선거 불복 선언…오세훈에 묻지도 않아 황당”

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더불어민주당은 국민의힘이 서울·부산·경기·인천·광주전남·울산 등 6·3 지방선거 지역 6곳에 대해 재선거를 소청하기로 한 것을 두고 16일 "사실상 선거 불복 선언"이라고 비판했다.

강준현 민주당 수석대변인은 이날 국회에서 브리핑을 열고 "국민 참정권 침해 문제는 장외가 아닌 국회에서 해결해야 한다"며 "국민의힘이 재선거 소청은 사실상 선거 불복 선언이며 부정선거 음모론에 편승한 것과 같다"고 말했다.

국민의힘은 전날 저녁 긴급 최고위원회의를 열고 서울 등 6개 지역에 대해 재선거를 소청하겠다고 밝혔다.

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민주당 “국민의힘 재선거 소청은 선거 불복 선언…오세훈에 묻지도 않아 황당”

입력 2026.06.16 11:13

수정 2026.06.16 11:17

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더불어민주당 한병도 원내대표가 16일 국회에서 열린 원내대책회의에서 발언하고 있다. 연합뉴스 사진 크게보기

더불어민주당 한병도 원내대표가 16일 국회에서 열린 원내대책회의에서 발언하고 있다. 연합뉴스

더불어민주당은 국민의힘이 서울·부산·경기·인천·광주전남·울산 등 6·3 지방선거 지역 6곳에 대해 재선거를 소청하기로 한 것을 두고 16일 “사실상 선거 불복 선언”이라고 비판했다.

한병도 민주당 원내대표는 이날 국회에서 열린원내대책회의에서 “표가 모자랐던 곳은 일부 투표소뿐인데 (그 외 지역까지 재선거하자는 건) 시민 전체의 멀쩡한 표까지 무효로 돌리자는 것”이라며 “국민 참정권을 제 손으로 짓밟는 자가당착”이라고 말했다.

한 원내대표는 “더 황당한 것은 당선된 오세훈 (서울)시장에게 한마디 묻지도 않았다는 사실”이라며 “당사자 의견 없이 당선을 무효로 돌리겠다고 한다”고 말했다.

한 원내대표는 “장동혁 대표는 올림픽공원에서 인디언식 기우제를 지내듯 음모론을 무한 반복하고 있다”며 “부정선거에 쌍둥이 득표, 이제는 외세 개입까지 가히 음모론 백화점”이라고 말했다. 그는 “국민의힘은 묻지마 소청과 음모론 선동을 즉각 철회하라”고 촉구했다.

천준호 원내운영수석부대표도 “똑같이 투표용지가 부족했던 대구·경남은 왜 소청을 제기하지 않았느냐”며 “누구도 납득할 수 없는 이번 표적 소청 제기야말로 선거 조작 시도”라고 비판했다.

강준현 민주당 수석대변인은 이날 국회에서 브리핑을 열고 “국민 참정권 침해 문제는 장외가 아닌 국회에서 해결해야 한다”며 “국민의힘이 재선거 소청은 사실상 선거 불복 선언이며 부정선거 음모론에 편승한 것과 같다”고 말했다.

국민의힘은 전날 저녁 긴급 최고위원회의를 열고 서울 등 6개 지역에 대해 재선거를 소청하겠다고 밝혔다. 소청 대상은 6곳의 광역단체장, 기초단체장, 광역의원, 기초의원, 광역 비례대표 의원, 기초 비례대표 선거다.

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