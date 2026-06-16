18일 부산서 ‘국내 유일’ 국제해양영화제 개최···4일간 15개국 47편 상영

부산시는 오는 18일부터 21일까지 해운대구 영화의전당에서 ‘2026 국제해양영화제’를 개최한다고 16일 밝혔다.

올해 9회째를 맞는 국제해양영화제는 국내 유일 해양 특화 영화제로, 해양환경·해양생물 등을 주제로 한 작품을 집중적으로 상영하는 행사다.

올해는 ‘바다 앞에, 우리는’이라는 주제로, 15개국 47편의 장·단편 영화를 상영한다.

개막작으로는 영국의 캐서린 프랜시스와 캠벨브루어 감독의 <남극을 위한 연대>와 호아킨 아줄레, 훌리안 아줄레 감독의 <도메인 원> 등 2편이 선정됐다. <남극을 위한 연대>는 남극에서 일어나는 다양한 사건이 전 세계의 생태계와 경제에 어떤 영향을 미치는지를 담은 다큐멘터리다. <도메인 원>은 상업적 남획으로 위기에 처한 남극 해양 생태계의 생생한 모습을 담았다.

오는 21일 폐막작으로는 타샤 반 잔트와 세바스티안 제크 감독의 <어둠속에 빛이 있었다>가 선정됐다. 해양생물학자 에디 위더 박사를 따라 심해를 탐사하는 내용의 다큐멘터리다.

이 외에도 태어난 지 몇 시간만에 조수 웅덩이에 갇힌 새끼 상어의 생존 드라마를 담은 <생존까지 13시간: 고양이상어의 모험>과 바다 숲을 살리기 위해 나선 해달의 모험을 담은 <작전명 해달: 바다숲을 구하라> 등도 관객들의 관심을 끌 것으로 예상된다.

여기에 올해는 인공지능(AI) 해양영화 섹션을 추가 운영한다. AI 해양환경영화 공모를 통해 선정된 <엄마와의 여행> 등 3편 외에 <아틀란티스의 꿈> 등 초청 상영작 8편을 포함한 총 11편의 AI 해양영화가 상영된다.

나윤빈 부산시 관광마이스국장은 “다양한 해양관광 콘텐츠를 활용해 부산이 해양관광도시로 각인될 수 있도록 하겠다”고 말했다.