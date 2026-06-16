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18일 부산서 ‘국내 유일’ 국제해양영화제 개최···4일간 15개국 47편 상영

입력 2026.06.16 11:19

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국제해양영화제 포스터

국제해양영화제 포스터

부산시는 오는 18일부터 21일까지 해운대구 영화의전당에서 ‘2026 국제해양영화제’를 개최한다고 16일 밝혔다.

올해 9회째를 맞는 국제해양영화제는 국내 유일 해양 특화 영화제로, 해양환경·해양생물 등을 주제로 한 작품을 집중적으로 상영하는 행사다.

올해는 ‘바다 앞에, 우리는’이라는 주제로, 15개국 47편의 장·단편 영화를 상영한다.

개막작으로는 영국의 캐서린 프랜시스와 캠벨브루어 감독의 <남극을 위한 연대>와 호아킨 아줄레, 훌리안 아줄레 감독의 <도메인 원> 등 2편이 선정됐다. <남극을 위한 연대>는 남극에서 일어나는 다양한 사건이 전 세계의 생태계와 경제에 어떤 영향을 미치는지를 담은 다큐멘터리다. <도메인 원>은 상업적 남획으로 위기에 처한 남극 해양 생태계의 생생한 모습을 담았다.

오는 21일 폐막작으로는 타샤 반 잔트와 세바스티안 제크 감독의 <어둠속에 빛이 있었다>가 선정됐다. 해양생물학자 에디 위더 박사를 따라 심해를 탐사하는 내용의 다큐멘터리다.

이 외에도 태어난 지 몇 시간만에 조수 웅덩이에 갇힌 새끼 상어의 생존 드라마를 담은 <생존까지 13시간: 고양이상어의 모험>과 바다 숲을 살리기 위해 나선 해달의 모험을 담은 <작전명 해달: 바다숲을 구하라> 등도 관객들의 관심을 끌 것으로 예상된다.

여기에 올해는 인공지능(AI) 해양영화 섹션을 추가 운영한다. AI 해양환경영화 공모를 통해 선정된 <엄마와의 여행> 등 3편 외에 <아틀란티스의 꿈> 등 초청 상영작 8편을 포함한 총 11편의 AI 해양영화가 상영된다.

나윤빈 부산시 관광마이스국장은 “다양한 해양관광 콘텐츠를 활용해 부산이 해양관광도시로 각인될 수 있도록 하겠다”고 말했다.

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