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삼성전자, 피싱앱 사전 차단 등 갤럭시 보안 고도화

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본문 요약

삼성전자가 하반기 출시되는 갤럭시 스마트폰에서 악성 앱·메시지 등 보안 위협을 사전에 탐지·차단해 이용자를 보호하는 체계를 강화하기로 했다.

삼성전자는 16일 악성 앱과 메시지 등 모바일 금융 사기 위협을 사전에 차단할 수 있도록 갤럭시 기기 보안을 고도화한다고 밝혔다.

가장 대표적인 기능은 '피싱 앱 위험 알림' 기능이다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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삼성전자, 피싱앱 사전 차단 등 갤럭시 보안 고도화

입력 2026.06.16 11:24

  • 김유진 기자

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삼성전자가 하반기 출시되는 갤럭시 스마트폰에서 악성 앱·메시지 등 보안 위협을 사전에 탐지·차단해 이용자를 보호하는 체계를 강화하기로 했다.

삼성전자는 16일 악성 앱과 메시지 등 모바일 금융 사기 위협을 사전에 차단할 수 있도록 갤럭시 기기 보안을 고도화한다고 밝혔다. 가장 대표적인 기능은 ‘피싱 앱 위험 알림’ 기능이다. 정상 앱으로 위장해 금융정보를 탈취하는 피싱 앱 설치를 막는 것은 물론, 이미 설치된 앱이 악성 앱으로 확인될 경우 실행 자체를 차단하고 삭제도 유도하게 된다. 올 하반기 스마트폰 신제품에 탑재되는 운영체제 ‘One UI 9.0(원 UI 9.0)’에서부터 적용된다.

또 보이스피싱으로 의심되는 통화를 마친 후 몇 시간 내에 설치됐거나 원격 제어를 통해 강제로 깔린 앱의 경우 경고 알림을 띄워 삭제를 유도하는 기능도 도입된다.

삼성전자는 경찰청, 국립과학수사연구원, 한국인터넷진흥원(KISA)과의 협력을 기반으로 주기적인 ‘보안정책 업데이트’도 실시해 오고 있다.

삼성전자는 KISA의 데이터를 기반으로 학습한 AI를 활용해 불법 도박·대출·주식·스미싱 등 악성 메시지를 자동 분류·차단하는 기능도 적용해 오고 있다.

갤럭시 보안기능 사용 이미지. 삼성전자 제공

갤럭시 보안기능 사용 이미지. 삼성전자 제공

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