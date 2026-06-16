미, 이란 재건용 민간 기금 3000억달러 조성안 검토···“한국 등 관심”

도널드 트럼프 미국 행정부가 이란이 핵 협상을 포함한 최종적인 종전 합의에 동의할 경우 민간 주도로 3000억달러(약 454조원) 규모의 재건 기금을 조성하는 방안을 검토하고 있다는 보도가 나왔다.

파이낸셜타임스(FT)는 15일(현지시간) 한 미국 고위 관계자를 인용해 미 행정부가 대이란 제재 완화와 함께 3000억달러 규모의 재건 기금 조성을 논의했다고 보도했다.

FT는 해당 기금이 이란과 미국이 합의한 종전 양해각서(MOU)에 포함된 최종 합의가 성사된 것을 전제로 하며, 호르무즈 해협 재개방과 휴전 60일 추가 연장, 핵 협정에 관한 추가 협상 등 조건이 먼저 충족된 이후 추진될 수 있다고 또다른 관계자를 인용해 설명했다.

이 관계자는 해당 기금이 각국 정부가 아닌 이란의 에너지 산업에 투자하고 싶은 기업들이 조성하게 될 것이라고도 밝혔다. 이어 “유럽과 한국과 일본 등 아시아, 미국의 많은 기업들이 관심을 갖고 있다”며 “제재가 해제된다면 이 기금은 상당한 규모가 될 것”이라고 말했다. 다만 기금의 구체적인 운영 방식 등은 명확하지 않다고 FT는 덧붙였다.

앞서 JD 밴스 미국 부통령도 CBS와 인터뷰에서 “이란이 의무를 이행할 경우 접근할 수 있는 기금”이라며 관련 논의를 사실상 인정했다.

트럼프 행정부는 종전 합의의 대가로 이란에 돈을 주지 않는다는 입장을 고수해왔으나 민간 투자 기금이라는 명목으로 사실상 자금 지원을 하게 됐다.

일각에선 현재 논의 중인 재정 지원 규모가 2015년 버락 오바마 당시 대통령이 이란핵합의(JCPOA) 이후 제공한 재정 지원보다 훨씬 많다는 주장도 나온다고 FT는 설명했다.

FT는 또 미국이 신뢰 구축 조치의 일환으로 초기에 “소규모 재정 지원”을 제공할 수 있다는 트럼프 행정부 고위 관계자들의 말도 전했다. 한 인사는 FT에 “제재 완화는 하나의 특정 조치와 연계되는 것이 아니다”라며 “이란이 전반적으로 적절하게 행동하는지에 달려있고, 가장 중요하게 생각하는 것은 핵 프로그램”이라고 말했다.

이란에서는 미국의 전쟁 배상금이라는 주장도 나오고 있다. 이란 협상단 수석고문의 전략 고문인 메흐디 모하마디는 전날 “비록 ‘배상’이라는 단어가 명시적으로 언급되지 않았으나 상대가 재건을 이야기할 때 그것이 전쟁 중 이란이 입은 ㅍ해에 대한 배상을 의미하는 것은 분명하다”고 말했다.