가상자산으로 피싱 피해금 세탁한 ‘캄보디아 거점’ 일당 56명 검거

가상자산을 이용해 보이스피싱·투자사기·로맨스스캠 범죄수익금을 세탁하고 불법 환전에 활용한 일당이 경찰에 붙잡혔다.

서울경찰청 광역범죄수사대는 캄보디아 거점 피싱 범죄조직의 수익금을 국내외 가상자산 거래소를 통해 세탁한 혐의(외국환거래법·특정금융정보법 위반 등)로 자금세탁 조직원 23명을 송치하고 이 중 핵심 역할을 한 2명을 구속했다고 16일 밝혔다.

경찰에 따르면 이들은 2024년 2월부터 2025년 4월까지 약 2만4500차례에 걸쳐 스테이블코인 테더(USDT)를 사고팔거나 국내외 거래소 간에 전송하는 방식으로 168억원 상당을 불법 환전한 혐의를 받는다.

수사 결과 조직원 9명은 캄보디아에 있는 총책의 지시에 따라 후이원페이·후오비·위챗페이 등 해외 거래소를 통해 전달받은 140억원 상당의 테더를 국내 거래소에서 현금화한 뒤, 총책이 관리하는 유령법인 계좌로 송금한 것으로 조사됐다. 이렇게 세탁된 자금은 다시 1만1000여개 계좌를 거쳐 투자사기 조직 등의 초기 미끼자금으로 흘러 들어간 것으로 확인됐다.

경찰은 자금세탁에 사용된 1만1300여개 계좌를 분석한 결과 보이스피싱과 투자사기 등 265건, 257억원 규모의 피싱 피해 사실을 확인했다고 밝혔다.

다른 조직원 14명은 2024년 9월부터 2025년 3월까지 로맨스스캠 피해금 등 28억원 상당을 국내 거래소에서 테더로 바꾼 뒤 후이원페이로 전송해 캄보디아 현지에서 현금화한 것으로 파악됐다. 이들은 본인 명의 계좌와 대포통장 310여개를 이용해 자금을 세탁했으며 세탁된 돈은 조직 운영자금 등으로 사용된 것으로 조사됐다.

이 조직은 앞서 로맨스스캠 범행으로 피해자 79명에게서 44억원을 가로챈 혐의로 대구경찰청에 의해 구속 송치된 바 있다.

경찰은 수사 과정에서 피의자들이 자금세탁 범행으로 얻은 범죄수익 6억5000만원에 대해 기소 전 몰수·추징보전 조치를 했다. 캄보디아에 체류 중인 로맨스스캠 및 자금세탁 총책에 대해서는 인터폴 적색수배를 발부받아 추적하고 있다.