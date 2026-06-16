MRI 운영 문턱 낮춘다···영상의학과 전문의 주 1일 근무해도 가능

의료기관의 자기공명영상촬영장치(MRI) 운영 인력 기준이 대폭 완화된다. 현재는 MRI를 운영하려면 영상의학과 전문의를 전속으로 1명 이상 둬야 하지만, 앞으로는 영상의학과 전문의가 해당 의료기관에서 주 1일만 근무해도 MRI를 운영할 수 있게 된다.

보건복지부는 MRI 운영 인력 기준을 완화하는 내용을 담은 ‘특수의료장비의 설치 및 운영에 관한 규칙’ 일부개정령을 17일부터 공포·시행한다고 16일 밝혔다.

그동안 MRI를 설치·운영하는 의료기관은 영상의학과 전문의를 전속 1명 이상 둬야 했다. 전속 전문의는 한 의료기관에서 주 4일, 32시간 이상 근무해야 한다. 하지만 지방 중소병원 등을 중심으로 영상의학과 전문의 확보에 어려움을 겪으면서 MRI 운영에 차질이 빚어지는 사례가 있다는 지적이 제기돼 왔다.

개정 시행규칙은 이러한 현장 상황을 반영해 비전속 전문의도 MRI 운영 인력으로 인정하도록 했다. 이에 따라 앞으로는 영상의학과 전문의가 주 1일, 8시간 이상 비전속으로 근무하면 MRI를 운영할 수 있다.

정부는 인력 기준 완화에 따른 영상 품질 저하 우려를 고려해 품질관리도 강화하기로 했다. 영상검사를 전담하는 검사기관을 별도로 등록하고 장비 노후도 평가 지표를 신설해 노후 장비를 차등 관리할 방침이다. 관련 시행규칙 개정안은 이달 중 입법예고할 예정이다.

곽순헌 복지부 보건의료정책관은 “이번 시행규칙 개정으로 진료 현장에서 MRI를 보다 원활하게 운영할 수 있기를 기대한다”며 “영상검사 품질관리 강화도 조속히 추진해 질 높은 검사를 제공할 수 있도록 노력하겠다”고 밝혔다.