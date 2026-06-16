노동부, 한국옵티칼하이테크 압수수색···부당노동행위 의혹 수사

노동당국이 위장 청산과 부당노동행위 의혹을 받는 한국옵티칼하이테크에 대한 압수수색에 나섰다. 이 회사 해고 노동자들은 고용승계를 요구하며 장기간 고공농성을 벌인 바 있다.

고용노동부 구미고용노동지청은 16일 오전 9시부터 노동감독관과 디지털포렌식팀 등 10여명을 투입해 경북 구미에 있는 한국옵티칼하이테크 청산 사무실에서 압수수색 영장을 집행하고 있다고 밝혔다.

일본 닛토덴코그룹의 자회사인 한국옵티칼하이테크는 2004년 구미 외국인투자지역에 공장을 지으면서 50년 토지 무상 임대와 세금 감면 혜택을 받았다. 하지만 2022년 10월 공장에서 불이 난 뒤 같은 해 12월 법인 청산을 결정하고 희망퇴직을 시행했다.

이에 희망퇴직을 거부한 노동자 17명은 이듬해 2월 정리해고됐다. 닛토덴코는 이후 구미공장의 생산 물량을 평택에 있는 한국니토옵티칼로 이전했다. 노동자들은 한국니토옵티칼로 고용을 승계할 것을 요구했지만 회사는 이를 받아들이지 않았다. 해고 노동자 박정혜씨는 고용 승계를 요구하며 불에 탄 공장에서 600일 동안 고공농성을 벌인 바 있다.

노동당국은 회사가 공장 화재 이후 법인 청산 절차에 들어가면서 노동조합과의 단체교섭을 거부하고, 노동자들을 해고한 움직임이 부당노동행위에 해당하는지 확인하고 있다. 이번 압수수색은 단체교섭 거부와 불이익 취급 혐의 등으로 접수된 고소사건 수사 중 하나다.

이종복 구미지청장은 “노동관계법 위반에 따라 법·원칙에 따라 엄중히 조치한다는 것이 정부의 확고한 의지”라며 “노동관계법 위반에 대해서는 압수수색 등 가용자원을 총동원해 철저히 수사하겠다”고 말했다.