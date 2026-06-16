이리공고, 전국 첫 ‘이차전지 마이스터고’ 지정···2028년 개교

전북 익산의 이리공업고등학교가 전국 최초의 이차전지 분야 마이스터고로 지정됐다.

이춘석 의원(익산갑)은 16일 교육부가 최근 마이스터고 신규 지정 심사를 마무리하고 이리공고를 산업수요 맞춤형 특수목적고인 마이스터고로 최종 선정했다고 밝혔다.

마이스터고는 산업 현장이 요구하는 전문 기술인력을 양성하기 위해 운영되는 특수목적고다. 현재 전국 59개교가 운영 중이며, 이번 지정으로 이리공고는 전국 최초의 이차전지 특화 마이스터고가 됐다. 전북에서는 군산기계공고, 전북기계공고, 한국경마축산고, 김제농생명마이스터고에 이어 다섯 번째 마이스터고다.

이리공고는 2024년 첫 지정 도전에서 탈락한 이후 학교 체질 개선과 교육과정 개편에 나서며 재도전을 준비해 왔다. 이번 지정으로 새만금 이차전지 특화단지와 연계한 전문 기술인력 양성 기반 구축에도 속도가 붙게 됐다.

학교는 기존 학과를 전면 개편해 배터리융합과를 신설했고, 마이스터고 지정의 필수 요건인 기숙사도 내년 하반기 준공을 목표로 건립하고 있다. 특히 새만금 이차전지 특화단지와 연계한 현장 중심 교육체계를 강점으로 내세워 평가를 받았다.

전북도와 익산시, 전북교육청을 비롯한 지역사회도 힘을 보탰다. 대학과 공공기관, 기업 등 114개 기관이 산학관 협력체계를 구축하고 업무협약을 체결하며 학교 육성에 참여했다.

이번 지정에 따라 이리공고는 국비 50억원의 개교 준비금과 연간 5억원의 운영비를 지원받는다. 학교는 2028년부터 배터리공정과와 배터리시스템과 등 2개 학과, 6학급 규모로 신입생 96명을 모집해 본격적인 마이스터고 운영에 들어갈 예정이다.