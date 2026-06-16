미 전문가들 “중간선거 앞두고 핵 협상 진전 힘들 듯…다음 정권까지 넘어갈 수도”

미국과 이란의 종전 양해각서(MOU) 타결로 중대한 돌파구가 열렸지만, 본협상에 대한 전망은 밝지 않다. 미 전문가들은 오는 11월 중간선거를 앞둔 도널드 트럼프 미국 대통령이 군사작전을 재개할 가능성이 낮다는 사실을 이용해 이란은 최대한 시간을 끌려고 할 테고, 협상 지렛대를 잃은 미국은 유리한 합의를 얻어내기 힘들 것이라고 내다봤다. 이란과의 협상이 다음 정권까지 넘어가 커다란 부담이 될 것이란 전망도 나왔다.

미 싱크탱크 애틀랜틱카운슬의 빅토리아 테일러 국장은 논평을 통해 “이번 MOU는 애초 미국이 전쟁이 아니라 외교를 선택했다면 얻을 수 있었던 결과보다 더 나은 것이 아닐 수도 있다”면서 “이번 합의는 가까운 시일 내 대규모 충돌이 재발할 가능성을 줄였지만 동시에 이란 정권의 지역적·국제적 입지를 강화하는 결과를 낳았다”고 말했다.

스팀슨 연구소의 바버라 슬라빈 석좌연구원은 “수개월간 여러 중재자를 거쳐 체결된 이번 MOU는 이란 핵 프로그램, 탄도미사일, 대리세력 지원 등을 둘러싼 미국과 이란 간 복잡한 분쟁을 전혀 해결하지 못한다”며 “앞으로 갈등이 어떻게 전개될지 예측하기 어렵다. 최선의 결과를 기대하는 동시에 최악의 상황에도 대비해야 한다”고 지적했다. 미 싱크탱크 전략국제문제연구소(CSIS)의 폴 세일럼 선임연구원은 온라인 세미나에서 “MOU 체결은 전쟁의 종식이라기보다 이번 라운드의 끝에 가깝다”고 말했다.

마이클 래트니 CSIS 선임 고문은 “에너지 소비자들에게 어느 정도 안도감을 줬다는 측면에서 MOU 그 자체는 나쁘지 않은 성취”라고 긍정적인 평가를 내리면서도, 앞으로 60일간의 본협상에서 미국의 협상 지렛대는 MOU 협상 때보다도 더욱 약화할 것이라고 내다봤다.

그는 “트럼프 대통령은 이란이 성실하게 협상하지 않을 경우 ‘전투를 재개하겠다’고 계속 위협하겠지만, 중간선거가 매우 가까워지는 시점에서 물가에 악영향을 줄 행동은 그가 가장 하고 싶어하지 않을 일”이라고 지적했다. 세일럼 선임연구원도 이 때문에 “이란은 이 문제를 지지부진하게 끌고 갈려 할 것이지만 미국은 더 이상 별다른 지렛대가 없다”면서 “이란 핵 협상에서 큰 진전을 기대하기 어렵다. 이란은 ‘핵무기 보유 가능국’의 지위를 포기하지 않을 것”이라고 주장했다.

다만 래트니 선임 고문은 “이란이 핵 협상에 얼마나 진지하게 관여할지는 그들이 앞으로 받을 수 있는 제재 완화의 정도에 달려 있다고 본다. 이란은 정말로 제재 완화가 절실하기 때문”이라면서 “미국 내에서는 이번 MOU 협상에서 이란에 너무 많은 것을 내줬다는 비판이 나오지만, 아직은 (그 효과를) 알 수 없다”고 말했다.

이란과의 핵 협상이 단기간에 성과를 내기 어려운 상황에서 미 전문가들은 트럼프 대통령이 과연 인내심을 발휘할 수 있을지 의구심을 표했다. 버락 오바마 정권에서 이란 정책 고위 자문관으로 활동했던 네이트 스완슨 애틀랜틱카운슬 선임연구원은 “미국은 새로운 감시·검증 체제를 포함한 복잡한 핵 합의를 완결하는 데 필요한 인내심을 지금까지 보여주지 못했다”며 “이란 역시 미국·이스라엘이 수용하기 어려운 수준의 양보를 요구할 가능성이 커 최종 합의 도출이 쉽지 않다”고 지적했다.

래트니 선임 고문도 “이란과의 핵 협상은 60일이나 120일 안에 해결될 수 있는 것이 아니다. 이란은 핵 협상을 자신이 원하는 만큼 오래 끌고 갈 수 있는 능력을 갖고 있다”며 “궁극적으로 이 문제는 다음 행정부 무릎 위에 놓인 ‘거대하고 더러운 기저귀’ 같은 부담으로 남게 될 것”이라고 말했다.