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서울 10개 우수도서관에 송파구 2곳 이름 올린 비결은

입력 2026.06.16 13:03

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서울 송파구 글마루도서관 내부 전경. 송파구 제공

서울 송파구 글마루도서관 내부 전경. 송파구 제공

서울시가 평가한 10개 우수 공공도서관에 송파구 송파글마루도서관과 송파위례도서관이 나란히 선정됐다. 서울 25개 자치구 전체 도서관 가운데 송파구에서만 2곳이 선정된 것은 이례적인 일이다.

서울시 공공도서관 운영 평가는 예산 운영, 장서 관리, 사서의 전문성, 공간 활용, 서비스의 질, 지역사회 협력, 경영 계획, 우수 사례 등 8개 영역에 걸쳐 도서관 운영 전반을 평가하는 제도다.

송파글마루도서관은 어린이, 노인, 다문화 가정, 장애인 등 사회적 약자를 위한 서비스를 대폭 확대한 것이 높은 평가를 받은 것으로 알려졌다. 기존의 유휴 공간을 자연 친화적인 ‘체류형 독서 문화 공간’으로 탈바꿈한 것도 주민들의 큰 호응을 얻었다.

송파위례도서관은 신도시 인구 특성을 반영한 특성화 사업이 좋은 평가를 받은 것으로 전해졌다. 어린이 대상 독서 상담인 ‘행복 배달 우체통 사업’, 중장년층을 위한 전집 대출, 글로벌 리터러시를 위한 해외 작가와의 만남 등 전 세대를 아우르는 맞춤형 프로그램이 큰 호평을 받았다.

서강석 송파구청장은 “앞으로도 도서관 서비스 품질을 지속적으로 높여 모든 구민이 책과 문화를 풍요롭게 누리는 송파를 만들어 가겠다”고 밝혔다.

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