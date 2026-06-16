서울 강남구가 ‘2026년 강남구 장애인 복지서비스 안내서’를 QR코드만 찍으면 스마트폰이나 PC로 볼 수 있는 전자책으로 제작했다고 16일 밝혔다. 신규 등록 장애인이 받아보는 ‘장애 정도 결정서’에 QR코드를 삽입해 신규 장애인들은 장애 등록 직후부터 본인이 이용 가능한 복지서비스를 간편하게 확인할 수 있다.

강남구는 그동안 안내서를 종이책으로 제작해 동주민센터와 장애인복지시설 등 관련기관에 배부·비치해왔다. 장애인 당사자나 가족들이 안내책자를 신청해 받아볼 수도 있지만, 집에 없을 경우 센터나 시설을 찾아야 하는 번거로움이 있었다.

앞으로는 장애인과 가족이 복지정보를 필요로 하는 시점에 별도로 홈페이지를 검색하거나 담당 부서에 문의하지 않아도 휴대전화로 QR코드를 촬영하면 바로 안내서를 열람할 수 있다.

안내서에는 소득 및 자산형성, 건강 및 의료, 일상 생활, 고용, 이동 및 편의, 출산·양육 및 교육, 주거, 복지시설 등 8개 분야의 99개 정보를 담았다.

함께 발간한 종이안내서에는 시각장애인을 위한 음성 안내 기능을 담았다. 스마트폰에 보이스아이 애플리케이션을 설치한 뒤 안내서 각 페이지에 담긴 보이스아이 코드를 스캔하면 해당 내용을 음성으로 들을 수 있다. 종이안내서가 필요한 주민은 가까운 동주민센터에서 받아볼 수 있다.

조성명 강남구청장은 “장애 유형과 이용 환경을 세심하게 살펴 누구나 필요한 복지정보에 불편 없이 접근할 수 있는 포용적인 행정서비스를 확대하겠다”고 밝혔다.