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해경, 낚시어선 ‘구명조끼 미착용’ 단속 강화

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본문 요약

해경이 낚시어선 구명조끼 미착용에 대한 단속을 강화한다.

지난해 11월에도 여수 상백도 인근 해상에서 경비함정이 구명조끼를 착용하지 않고 낚시를 하던 승객을 현장에서 낚시관리법 위반 혐의로 적발했다.

'낚시 관리 및 육성법'에 따르면 낚시어선업자와 선원은 물론 승객 전원이 구명조끼를 상시 착용해야 한다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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해경, 낚시어선 ‘구명조끼 미착용’ 단속 강화

입력 2026.06.16 13:31

  • 박준철 기자

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해경이 낚시어선 승선원의 구명조끼 미착용에 대해 단속을 하고 있다. 해양경찰청 제공

해경이 낚시어선 승선원의 구명조끼 미착용에 대해 단속을 하고 있다. 해양경찰청 제공

해경이 낚시어선 구명조끼 미착용에 대한 단속을 강화한다.

해양경찰청은 최근 3년간 낙시어선 단속에서 구명조끼 미착용이 가장 많았다며 앞으로 단속을 강화하겠다고 16일 밝혔다. 2023~2025년 전국 낚시어선 단속에는 277건이 적발됐다. 이 중 구명조끼 미착용이 80건으로 가장 많았다. 이어 낚시금지우경 위반 67건, 미등록 낚시어선 58건, 승선정원 초과 49건, 영업구역 위반 23건 순이다.

지난해 5월 완도군 청산도 인근에서 순찰중인 서해지방해양경찰청 소속 항공기가 구명조끼를 착용하지 않고 영업중인 낚시업자를 영상으로 적발했다. 지난해 11월에도 여수 상백도 인근 해상에서 경비함정이 구명조끼를 착용하지 않고 낚시를 하던 승객을 현장에서 낚시관리법 위반 혐의로 적발했다.

‘낚시 관리 및 육성법’에 따르면 낚시어선업자와 선원은 물론 승객 전원이 구명조끼를 상시 착용해야 한다.이를 위반하면 낚시어선업자에게는 300만원, 승객에게는 100만원 이하의 과태료가 부과된다.

장인식 해경청장 직무대행은 “사고는 단 몇 초 만에 발생하지만, 구명조끼 착용 여부가 생존을 결정짓는다”며 “단속을 피하기 위한 형식적인 착용이 아니라 자신의 생명을 지키기 위한 습관으로 반드시 착용해달라”고 당부했다.

해경, 어선 구명조끼 미착용 단속 강화…과태료 최대 300만원

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