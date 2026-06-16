신동빈 롯데 회장 “AX에 그룹 생존 걸렸다…혁신적 변화 지원할 것”

롯데그룹 신동빈 회장이 전사적인 인공지능 전환(AX)을 위해 두 팔을 걷어부치고 나섰다.

16일 롯데지주에 따르면 신 회장은 지난 5∼6일 이틀간 ‘CEO AI 아카데미’에 직접 참여해 바이브 코딩(자연어로 요구 사항을 입력하면 AI가 코드를 구현하는 방식) 기반으로 AI 서비스를 제작하고 AI 에이전트를 직접 개발했다.

신 회장은 교육을 마친 뒤 그룹의 AX 추진 전략을 점검하고 “AX는 선택이 아닌 그룹의 생존이 걸린 최우선 과제가 됐다”며 “일하는 방식의 혁신적 변화를 위해 전 임직원이 AI 에이전트 개발 역량을 갖추도록 지원하겠다”고 강조했다.

이에 롯데는 연내에 그룹 전 임직원을 대상으로 ‘AI 에이전트 실무형 교육’을 진행해 업무에 필요한 AI 에이전트 개발 역량을 갖추게 할 방침이다. 데이터 분석·보고서 작성 등의 실무는 AI에 맡기고, 직원은 업무의 본질에 집중해 업무 생산성을 높일 수 있을 것이라는 판단에서다.

또 중장기적으로는 중간 관리자의 역할을 다양한 AI 에이전트를 융합해 시너지를 낼 수 있는 역량에 맞추고, 채용 및 평가에도 관련 역량을 가장 중요한 기준으로 삼겠다는 계획이다.

롯데는 AX를 위해 다음 달 외부 생성형 AI를 도입하고 임직원을 대상으로 AI 에이전트 생성 역량을 겨루는 ‘AI 해커톤’, 계열사별 핵심 AI 과제 진행 과정을 평가하는 ‘AI 챌린지’ 등도 개최할 예정이다.

오는 18일부터는 그룹 내 AI·IT 담당 임원 150여명이 ‘AX가 만드는 진짜 가치’를 주제로 1박 2일 동안 각사별 AX 전략을 공유하고 그룹 경쟁력 강화 방안을 논의하는 워크숍도 갖는다.

한편 롯데이노베이트는 AX 전략에 따라 생성형 AI와 로봇 기술을 결합한 ‘피지컬 AI’ 사업 확대에 나섰다. 범용 피지컬 AI 기반 ‘로봇 서비스(RaaS)’ 상용화를 목표로 현장에서 활용 가능한 휴머노이드 로봇을 개발 중이다.

롯데글로벌로지스는 로봇 전문 기업 로브로스와 광운대·경희대·서강대와 함께 이족 보행 AI 휴머노이드 로봇의 물류 현장 실증을 진행 중이다.