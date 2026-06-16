허태정 대전시장 당선인, 취임 전 시민과 직접 소통···19일 타운홀미팅

허태정 대전시장 당선인이 취임 전 시민들과의 직접 소통 행보에 나선다.

민선 9기 대전시장직 인수위원회는 오는 19일 대전컨벤션센터에서 시민 300여명이 참석한 가운데 타운홀미팅을 연다고 16일 밝혔다.

타운홀미팅에는 허태정 당선인이 참석해 민선 9기 시정 방향을 소개하고, 시민들로부터 시정에 관한 의견을 들을 예정이다. 이 자리에서는 5개구 주민대표와 경제, 복지, 문화 등 각계에서 활동하는 시민들이 참석해 민선 9기 우선 추진 과제 등에 대한 의견을 제시하고 토론을 진행한다.

박정현 인수위원장은 “인수위 차원에서 시민의 목소리를 듣기 위해 타운홀미팅을 마련했다”며 “시민들이 궁금해 하는 인수위 활동과 민선 9기 비전을 공유하는 자리가 될 것”이라고 말했다.

허 당선인은 타운홀미팅에 앞서 17일부터 ‘시민의 광장 프로젝트’라는 이름으로 현장 간담회도 진행한다. 17일 업종·직종별 노동자 대표와 현장 노동자들이 참여하는 ‘노동자와의 대화’를 시작으로, 22일까지 청년·소상공인과의 대화를 차례로 가질 예정이다.

현장의 목소리를 듣고 시정에 반영하기 위한 것으로, 간담회에서 나온 현장의 제안과 요구를 인수위에서 분과별 정책 검토 과정에 반영할 계획이다. 간담회에는 허 당선인과 인수위원들이 함께하며, 분야별로 각각 70여명의 시민들이 참여한다.

인수위는 “시민의 광장은 ‘시민이 시정의 주인’이라는 민선 9기 시정 기조를 상징적으로 보여주는 첫 현장 행보”라며 “현장의 목소리들을 정책화해 시민이 체감하는 시정을 만들어 나갈 것”이라고 밝혔다.