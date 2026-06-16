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본문 요약

충북 충주에 탄금호 절경을 감상하며 일을 할 수 있는 공간이 마련됐다.

충주시는 국·시비 16억 원을 투입해 조성한 '충주 체험관광 워케이션 센터'를 오는 7월 개장하고 시범운영에 나선다고 16일 밝혔다.

중앙탑면 충주체험관광센터 내에 들어선 이 센터는 기존의 공유오피스들과 달리 업무, 숙박, 관광 인프라 등이 한 건물에 모여있다.

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충주 탄금호 보면서 일과를…충북 충주시, 워케이션 센터 내달 개장

입력 2026.06.16 14:10

  • 이삭 기자

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충북 충주시가 탄금호에 조성한 ‘충주 체험관광 워케이션 센터’ 전경. 충주시 제공.

충북 충주시가 탄금호에 조성한 ‘충주 체험관광 워케이션 센터’ 전경. 충주시 제공.

충북 충주에 탄금호 절경을 감상하며 일을 할 수 있는 공간이 마련됐다.

충주시는 국·시비 16억 원을 투입해 조성한 ‘충주 체험관광 워케이션 센터’를 오는 7월 개장하고 시범운영에 나선다고 16일 밝혔다.

중앙탑면 충주체험관광센터 내에 들어선 이 센터는 기존의 공유오피스들과 달리 업무(3층), 숙박(2층), 관광(1층) 인프라 등이 한 건물에 모여있다.

3층에 마련된 634㎡ 크기의 공유오피스는 탄금호 전경을 한눈에 담을 수 있는 개방형 좌석 34개와 극도의 몰입을 위한 집중형 오피스, 단체 방문객을 위한 기업형 오피스 등을 갖췄다.

총 80여명이 동시에 이용 할 수 있다.

충주시는 이용자들의 근무 유연성을 극대화하기 위해 운영시간을 매주 화~일요일 오전 9시~오후 10시로 정했다. 이용료는 하루 기준 1만 원, 충주시민은 9000원이다.

2층에 꾸며진 숙박시설은 2인실, 3인실, 4인실 등 객실 16개를 갖췄다. 숙박료는 2인실 6만원, 3인실 7만원, 4인실 8만원이다. 반려동물과 함께 입실할 수 있는 전용 객실도 있다.

오피스와 숙박을 묶은 워케이션 패키지를 이용하면 오피스 사용료가 면제되고 숙박료도 1만원씩 할인해 준다.

1층 체험관광센터에선 카누 체험, 자전거 투어 등을 즐길 수 있다.

충주시 관계자는 “지역경제 활성화와 관광객 유치를 위해 워케이션 센터를 조성했다”며 “최근 재택근무가 늘고 있어 이용객이 많을 것으로 기대한다”고 말했다.

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