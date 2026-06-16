인구 52만 소국 카보베르데 주전 골기퍼 보지냐 강국 스페인 상대로 무승부 이끌어···MVP 선정

1986년생으로 불혹에 접어들고서야 월드컵 무대에 데뷔했다. 심지어 선수 생활 내내 잘 알려지지도 않았다. 그런데 이 무명 선수가 인구 52만명의 소국 카보베르데에 큰 기쁨을 안겼다. 스페인을 상대로 영웅적인 활약을 펼쳐 일약 스타덤에 오른 카보베르데 축구 대표팀의 주전 골키퍼 보지냐(샤베스) 이야기다.

보지냐는 16일 미국 조지아주 애틀랜타 스타디움에서 열린 스페인과 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 조별리그 H조 1차전에서 눈부신 선방쇼를 펼치며 0-0 무승부를 이끌고 카보베르데가 역사에 남을 월드컵 본선 첫 경기에서 귀중한 승점 1점을 따내는데 기여했다.

다윗과 골리앗의 싸움이라는 말처럼, 이날 카보베르데가 스페인을 상대로 승점을 따낼 것이라 예상한 사람은 아무도 없었다. 하지만 카보베르데는 모두의 예상을 깨고 단단한 수비를 앞세워 슈팅 27개를 퍼부은 스페인의 파상공세를 흔들림없이 버텨냈다. 그 중심에 보지냐가 있었다.

보지냐는 이날 스페인의 유효슈팅 7개를 모조리 막아냈다. 특히 전반 39분에 있었던 선방이 이날 경기의 백미였다. 마크 쿠쿠렐라(첼시)가 헤더로 내준 패스를 페란 토레스(바르셀로나)가 달려들며 슈팅으로 연결했으나 크로스바를 강타한 뒤 튀어나왔는데, 이를 미켈 오야르사발(레알 소시에다드)가 강한 헤더로 골문을 노렸다. 그런데 이를 보지냐가 놀라운 반사신경으로 간신히 쳐냈다.

이날 보지냐의 활약은 전세계를 홀렸다. 로이터 통신은 보지냐를 “카보베르데의 영웅”이라고 표현하며 “40세 골키퍼가 월드컵 데뷔전에서 스페인의 공세를 무실점으로 막아냈다. 이날은 카보베르데 역사상 가장 위대한 밤 가운데 하나로 기억될 것”이라고 전했다. ‘뉴욕 포스트’는 “40세 골키퍼가 월드컵에 센세이션을 일으켰다. 그는 평생 이 순간을 위해 준비했고, 단 한 경기 만에 세계적인 스타가 됐다”고 호평했다. 영국 ‘토크 스포츠’도 “40세 나이에 월드컵 데뷔전에서 클린시트를 기록한 것은 믿기 어렵다”고 찬사를 보냈다.

1986년 카보베르데 민델루에서 태어난 그의 본명은 조지마르 조제 에보라 디아스다. 군인이었던 그의 아버지가 축구를 무척 좋아했는데, 1986년 멕시코 월드컵에서 활약한 브라질의 수비수 조지마르에 반해 이름을 그대로 아들에게 붙였다.

포르투갈어로 보지냐(Vozinha)는 ‘할머니’를 친근하게 부를 때 쓴다. 부모가 늘 일에 쫓겨 돌봐줄 시간이 부족해 조부모 손에서 어린 시절을 보냈는데, 동네에서 친구들과 축구를 하다가 지면 화를 내며 할머니한테 달려가곤 했다. 이를 두고 친구들이 ‘또 할머니한테 간다’가 놀렸는데, 결국 별명이 이름이 됐다.

그의 선수 생활은 평범했다. 카보베르데와 앙골라, 몰도바. 키프로스, 슬로바키아 등 중소 리그를 전전했다. 현재 뛰고 있는 GD 샤베스도 포르투갈의 2부 리그에 속해 있다. 하지만 카보베르데 대표팀에서는 10년이 넘도록 골문을 지키며 대표팀 부동의 주전 골키퍼로 활약했다. 카보베르데는 이번 월드컵을 앞두고 아프리카 예선 D조에서 10경기를 치르며 고작 8실점만 허용했는데, 무려 7번의 클린시트를 기록한 보지냐의 역할이 컸다. 카보베르데는 아프리카 전통의 강호 카메룬을 2위로 밀어내고 감격스런 첫 월드컵 본선 진출을 이뤘다.

예선의 활약을 본선에서도 그대로 보여준 보지냐는 순식간에 스타덤에 올랐다. 뉴욕포스트에 따르면 경기 전 보지냐의 인스타그램 팔로워 수는 4만6000여명 정도였는데, 경기가 진행되면서 폭발적으로 늘더니 지금은 460만명을 훌쩍 넘어섰다.

하지만 경기 후 보지냐가 맨처음 언급한 것은 자신의 유명세가 아니었다. 영국 가디언에 따르면 보지냐는 경기 후 눈물을 흘리며 “평생을 바쳐 기다려온 순간”이라며 “난 조부모님 밑에서 자랐다. 두 분은 몇 년전 돌아가셨다. 그래서 눈물이 난다”고 소감을 밝혔다. 그러면서 “어머니도 비자 문제 때문에 이곳에 오지 못했다. 비자 비용 때문에 제때 절차를 마칠 수 없었다. 어머니가 이 자리에 함께 있었으면 정말 좋았겠지만, 그래도 지금은 정말 행복하다”고 덧붙였다.

보지냐는 이날 경기 최우수선수(MVP)에 선정됐다. 그는 그 공을 동료들에게 돌렸다. 보지냐는 “이건 모두를 위한 것이다. 내가 경기 MVP에 뽑혔으나 이 상은 팀 동료들의 것”이라며 “앞으로도 카보베르데와 우리 국민들을 위해 계속 뛰겠다”고 다짐했다. 카보베르데는 22일 우루과이를 상대로 또 한 번 승점 사냥에 나선다. ‘무적함대’에 굴욕을 안긴 카보베르데 선수들과 보지냐에게 더이상 무서운 것은 없다.