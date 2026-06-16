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수입물가 3개월째 전년 대비 20%대 상승···소비자물가 상승 우려

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본문 요약

중동 전쟁으로 인해 기름값이 오르면서 수입 물가가 3개월 연속 전년 동월 대비 20% 이상 오르는 상승세를 이어갔다.

한국은행이 16일 발표한 수출입물가지수 통계를 보면, 지난 5월 기준 수입물가지수는 168.05로 전년 동월 대비 24.8% 올랐다.

수입물가지수의 전년 동월 대비 상승률은 올해 1월에 -0.9%, 2월에 1.6%로 별다른 차이가 없었지만, 중동 전쟁이 터진 3월에 20.4%, 4월에 20.5%로 크게 올랐다.

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수입물가 3개월째 전년 대비 20%대 상승···소비자물가 상승 우려

입력 2026.06.16 15:07

  • 조미덥 기자

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지난 15일 서울 시내의 한 주유소에 설치된 유가 정보판. 연합뉴스

지난 15일 서울 시내의 한 주유소에 설치된 유가 정보판. 연합뉴스

중동 전쟁으로 인해 기름값이 오르면서 수입 물가가 3개월 연속 전년 동월 대비 20% 이상 오르는 상승세를 이어갔다. 반도체 효과로 수출 물가는 40% 넘게 올랐다.

한국은행이 16일 발표한 수출입물가지수 통계를 보면, 지난 5월 기준 수입물가지수(원화 기준 잠정치·2020년 수준 100)는 168.05로 전년 동월(134.61) 대비 24.8% 올랐다.

수입물가지수의 전년 동월 대비 상승률은 올해 1월에 -0.9%, 2월에 1.6%로 별다른 차이가 없었지만, 중동 전쟁이 터진 3월에 20.4%, 4월에 20.5%로 크게 올랐다. 5월의 상승률은 코로나 팬데믹과 러시아·우크라이나 전쟁이 겹친 2022년 7월(25.6%) 이후 가장 높았다.

중동 전쟁으로 인해 원유 가격이 상승하면서 중동산 원유 의존도가 높은 한국의 수입 물가가 직격탄을 맞았다. 품목별로 수입 원유가 72.7%, 나프타가 84.7%, 벙커C유가 73.2% 오르는 등 석유류 제품이 전체 물가의 상승을 주도했다. 두바이유는 지난달 배럴당 103.15달러로 전년 동월 대비 62% 올랐다.

원·달러 환율이 지난 5월 들어 1500원대로 올라선 점도 원화 기준의 수입물가지수를 더욱 높인 것으로 분석된다.

수입물가 상승은 시차를 두고 소비자물가 상승으로 이어질 수 있다. 국가데이터처에 따르면 지난 5월 소비자물가는 1년 전보다 3.1% 상승해 2년 2개월 만에 상승률이 3%대로 올라왔는데, 앞으로 상승 폭이 더 커질 수 있다는 의미다.

다만 5월의 수입물가지수가 전월(168.5)에 비해선 0.3% 내렸다. 미국과 이란의 종전 협상에 진척이 있다는 뉴스가 나오면서 국제유가가 4월보다 5월에 소폭 하락했기 때문이다.

수출물가지수는 188.58로 전년 동월(128.39) 대비 46.9% 상승했다. 인공지능(AI) 투자 확대에 따라 메모리 반도체와 비철금속 등 수요가 증가하며 수출 가격이 올랐다. 특히 5월 컴퓨터·전자 및 광학기기의 수출물가지수는 208.98로, 2010년 7월(217.32) 이후 15년 10개월 만에 최고치였다.

수입 물가에 비해 수출 물가가 어느 정도 수준인지 보여주는 순상품교역조건지수는 작년 동월 대비 18.7% 올랐다. 수입 물가도 올랐지만 수출 물가의 상승 폭이 더 컸다는 뜻이다.

영문번역(English Translation)
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