응원하다 춤추고! 과달라하라 팬 페스티벌 광장 [2026 FIFA 북중미 월드컵]

2026 FIFA 북중미 월드컵 H조 사우디아라비아와 우루과이의 조별리그 경기가 열린 16일 멕시코 과달라하라 플라자광장 인근 FIFA 팬페스티벌 광장은 거대한 축제장으로 변했습니다.

세계 각국에서 모인 축구팬들은 저마다의 유니폼을 입고 응원전을 펼쳤습니다. 또 경기 중간마다 이어진 DJ공연은 열띤 응원을 더 뜨겁게 달아오르게 만들었습니다.