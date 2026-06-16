중국도 AI 호황 속 ‘K자형’ 성장…코로나19 봉쇄 해제 후 첫 소비 감소

5월 소매판매, 2022년 12월 이후 첫 감소 산업생산 4.5% 증가…AI·반도체 수출 급증 기업은 수익압박·가계는 구조조정 불안 7월 정치국 회의 후 부양책 마련 주목

중국의 지난달 소비 지표가 3년 5개월 만에 감소했다. 코로나19 봉쇄 해제 후 소비 감소는 처음이다. 산업 생산은 크게 증가해, 부문별 불균형을 의미하는 ‘K자형’ 성장 구조를 보였다는 평가가 나온다.

16일 중국 국가통계국 발표에 따르면 지난 5월 중국의 소매판매는 전년동월대비 0.6% 감소했다. 중국에서 월간 소비지표가 감소한 것은 2022년 12월 이후 처음이다. 중국의 소매판매 증가율은 1~2월 2.8%, 3월 1.7%를 기록했으며 4월 0.2%로 크게 꺾인 뒤 지난달 감소로 돌아섰다.

노동절 연휴가 있었지만 여행객들은 적극적으로 지갑을 열지 않은 것으로 나타났다. 정부의 소비재와 전기차 보상 판매 정책의 영향이 컸던 지난해 지표 기저효과도 영향을 미쳤다.

기업의 수익 압박도 소비 부진에 영향을 미친 것으로 보인다. 전 세계적 유가 상승 여파로 중국의 지난달 생산자물가(PPI)는 4년 만의 최고치인 3.9% 상승했지만 소비자 물가는 1.2% 상승에 그쳤다. 기업이 부담을 떠안으며 수익성이 악화된 것이다.

로이터통신은 상하이 금융가의 한 바 매니저가 기업 접대가 줄어들고, 손님을 끌기 위한 단체 할인 행사로 수익률이 감소했다고 말했다고 전했다.

1~5월 고정자산투자는 전년 동기 대비 4.1% 감소했다. 전월 누적(1.6% 감소) 및 예상치(2.3% 감소)보다 감소폭이 커졌다. 푸링후이 국가통계국 대변인은 투자의 초점이 기존 성장 동력에서 신성장 동력으로 옮겨가는 과정에서 투자 감소가 나타났으며, 지난달 중국 서남부 지역의 고온, 폭우 등도 하나의 원인이라고 설명했다.

산업생산은 전년 동월 대비 4.5% 증가하며 전월치(4.1% 증가) 및 예상치(4.4% 증가)를 뛰어넘었다. 도시 실업률은 5.1%로 4월 5.2%보다 소폭 낮아졌다.

미국 경제매체 CNBC는 중국 경제가 경제학자들이 ‘K자형 성장’이라고 부르는 현상에 직면했다고 짚었다. 수출에 힘입어 성장세는 계속되지만 양극화와 내부 불균형이 심화되고 있다는 의미다.

지난달 중국의 수출은 19.4%로 크게 늘었는데, 전 세계적인 인공지능(AI) 인프라 구축 붐 때문이라고 분석된다. 컴퓨터 부품(66%), 반도체 장비(111%) 등의 수출이 크게 늘었다. 반면 AI로 인한 일자리 대체 문제가 노동자들의 불안을 부추기며 지갑을 닫게 하고 있다.

베이징 차오양구 알리바바 사옥 근처에서 만난 한 남성은 “IT 업계도 상시 구조조정이 벌어지고 있어서 다들 불안해하고 있다”고 경향신문에 말했다. 프랑스계 투자은행 나틱시스의 게리 응 아시아·태평양 수석 이코노미스트는 “가계가 비상시에 대비해 저축을 늘리고 상품 소비를 줄이며 소비는 계속해서 압박을 받고 있다”고 홍콩 사우스차이나모닝포스트에 전했다.

중국 정부가 7월 말 당 중앙정치국 회의를 거쳐 경기부양책을 내놓을 가능성이 거론된다. 장즈웨이 핀포인트 자산운용 수석 이코노미스트는 “2분기 국내총생산(GDP) 데이터가 발표되는 7월 이후에 정책 세부 조정이 이루어질 것으로 여전히 예상한다”고 로이터통신 등에 전했다.