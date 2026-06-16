올 여름휴가지에 ‘이 시장’ 있다면 꼭 가보세요···70여년 역사의 ‘백년시장’ 10곳 선정

중기부, 글로컬상권·로컬테마상권 등 선정 전통시장 10곳엔 2년간 최대 30억 지원

지역경제에 활력을 불어넣기 위한 지역상권·백년시장 육성사업 지원 대상 상권·시장이 최종 선정됐다.

중소벤처기업부는 16일 지역을 대표하는 ‘글로컬상권’ 6곳, ‘백년시장’ 10곳, ‘로컬테마상권’ 10곳, ‘유망 골목상권’ 50곳을 최종 선정했다고 밝혔다.

‘글로컬상권’은 외국인의 방한 수요를 고려해 서울을 제외한 지역 6곳이 선정됐다. 경북 경주시 황리단길, 제주 서귀포시 중심상가, 대구 중구 교동상권, 광주 동구 동명동상권, 강원 속초시 설악로데오거리상권, 경북 영주시 영주문어 1955 상권 등이다. 6개 상권에는 2년간 최대 50억원의 사업비를 지원해 K-컬처 콘텐츠 개발, 외국인 전용 가이드 운영, 면세거리 조성 등 외국인 친화형 상권을 구축하고 로컬 창업 생태계 조성을 돕는다.

70년 이상의 역사와 세대를 잇는 문화적 가치를 보유한 전통시장 10곳은 ‘백년시장’으로 지정했다. 부산 북구 정이 있는 구포시장, 부산 중구 자갈치시장, 광주 서구 광주양동시장, 대전 중구 문창전통시장, 대전 동구 정원시장, 강원 정선군 정선아리랑시장, 충북 청주시 육거리종합시장, 경북 경산시 경산공설시장, 경남 진주시 진주중앙시장, 제주 제주시 동문재래시장 등이다. 이들 시장에는 2년간 최대 30억 원의 사업비를 지원해 시장 고유의 정체성을 현대적으로 재해석하는 스토리 기획을 비롯해 테마형 콘텐츠 조성, 대표 상품 개발 등까지 지역 랜드마크로 육성한다.

2년간 최대 40억 원을 지원하는 ‘로컬테마상권’은 문화유산형·체험형·미식형 등 3개 유형에서 10곳을 선정했다. 문화유산형에는 진주시 로데오거리 본성동 원도심 상권과 부산시 40계단 로컬아지트 상권이 선정됐다. 체험형은 포항시 구룡포읍 상권과 대구시 들안먹거리 상권이, 미식형은 청주시 성안길상점가 상권, 평창군 사계절봉평, 메밀자립상권, 고창군 미식문화테마상권, 강진군 중앙로 상권, 구리시 구리전통시장 상권, 인천시 구월모래내시장 연합 상권 등이 이름을 올렸다.

중기부 관계자는 “지역상권과 전통시장은 지역 주민의 생활 기반인 동시에 지역의 역사와 문화가 축적된 소중한 공간”이라며 “지역 고유의 자원과 로컬 창업, 관광 콘텐츠가 결합된 새로운 지방 상권 성장 모델을 만들어 나가겠다”고 말했다.

중기부는 오는 2030년까지 글로컬상권 11개와 로컬테마상권 40개를 추가로 선정할 계획이다.