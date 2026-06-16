이른 무더위에 물놀이 사고 속출···제주 해수욕장 조기 개장·안전요원 역대급 확충

6월12일부터 항·포구 물놀이 지역 인원 배치 24일 해수욕장 개장···9월6일까지 연장 해수욕장, 항·포구, 비지정 물놀이 지역 등 455명 배치

일찍 찾아온 더위로 물놀이 사고가 잇따르자 제주도가 해수욕장 운영 기간을 늘리고 안전요원을 대폭 확충하는 등 총력 대응에 나섰다.

도는 6월부터 9월까지를 ‘여름철 수상안전관리 대책기간’으로 정하고 관계기관과 함께 종합 안전관리 대책을 추진한다고 16일 밝혔다.

실제 이른 무더위로 개장 전 해수욕장과 포구 등 물놀이 명소에 벌써부터 피서객들이 몰리면서 안전사고가 잇따라 발생하고 있다.

지난 12일 제주시 구좌읍 월정해수욕장에서는 물놀이를 하던 30대 여성과 9살 남자 어린이가 물에 빠지는 사고가 났다. 이들은 다행히 인근에 있던 서퍼에 의해 구조됐고, 다친 곳은 없는 것으로 전해졌다.

지난 5일 제주시 구좌읍의 한 해변에서는 스노클링하던 30대 관광객 A씨가 물에 빠졌다는 신고가 119에 접수됐다. A씨는 심정지 상태로 구조돼 병원으로 이송했지만 사망판정을 받았다.

같은 날 서귀포시 색달동 중문색달해수욕장 인근 해상에서도 수영하던 칠레 국적 20대 남성 B씨가 파도에 떠내려가는 사고가 발생했다. 이 남성은 주변 서핑객들에 의해 구조됐고, 건강에도 큰 이상은 없는 것으로 전해졌다.

도는 이 같은 안전사고 사각지대를 없애기 위해 안전요원을 지난해 333명에서 455명으로 122명 늘렸다. 배치 인원을 보면 해수욕장 12곳에 284명, 하천·계곡 7곳에 48명 등 물놀이 관리지역에 332명이 투입된다.

도는 특히 최근 이용객이 늘고 있는 항·포구와 비지정 물놀이 지역 32곳에 123명을 추가로 투입한다. 도 관계자는 “항·포구 등 비지정 지역까지 안전요원이 상주하는 것은 늘어나는 물놀이 수요에 맞춘 조치”라면서 “6월12일부터 물놀이 이용객이 몰리는 주말에 안전요원을 항·포구에 배치 중”이라고 설명했다.

도는 12개 지정 해수욕장의 개장일을 오는 6월24일로 앞당기고, 폐장일도 기존 8월31일에서 9월6일로 연장해 운영 기간을 확대한다. 기온 상승으로 물놀이 수요가 급증할 것으로 전망됨에 따라 올해 해수욕장 이용객 목표치도 지난해(144만명)보다 약 10% 증가한 160만명으로 상향 설정했다.

양제윤 제주도 안전건강실장은 “올해는 안전요원을 대폭 늘리고, 해수욕장뿐 아니라 항·포구 등 안전관리 취약지역까지 관리 범위를 넓혔다”고 말했다.