호르무즈 개방에 한숨 돌린 석화업계? ‘중국발 공급 과잉’ 현실 마주할 때

나프타 수급 문제 해결…NCC 가동 도움 중국, 4월부터 에틸렌 등 범용 제품 수출 해협 통항 정상화 시 중국 물량 쏟아질 듯 정부, 고부가가치 산업 전환 지원 예고

미국과 이란의 종전 양해각서(MOU) 서명 합의에 국내 석유화학 업계도 한숨을 돌리게 됐다. 호르무즈 해협 봉쇄가 해제되면 기초유분과 합성수지 원료인 나프타 수급에 숨통을 틀 수 있기 때문이다. 하지만 중국발 공급 과잉 재확산도 재개될 것으로 보여 경쟁력 확보에 나서야 한다는 지적이 나온다.

석화업계 관계자는 16일 통화에서 “호르무즈 해협 개방은 당연히 반가운 일”이라며 “중동 사태 이후 나프타 수입처를 다변화했지만 결국 중동산 나프타가 원활하게 들어와야 나프타분해시설(NCC)을 정상적으로 가동할 수 있다”고 말했다. 지난해 한국에 들어온 중동산 나프타는 2082만609t으로 전체 수입량의 77.6%를 차지했다.

중동 전쟁 발발 이후 석화업계는 나프타 수급 문제로 어려움을 겪었다. 국내 주요 NCC 가동률이 50~60% 수준으로 떨어졌고 이는 산업계 전반에 영향을 미쳤다. 석화업체는 나프타를 분해해 에틸렌 등 기초유분을 생산하고, 이를 가공해 폴리에틸렌(PE)과 폴리프로필렌(PP) 등 합성수지를 만든다. 각종 합성수지는 비닐과 플라스틱 원료가 된다. NCC 연쇄 셧다운으로 비닐과 플라스틱 품귀 현상을 빚었다.

업계에선 단기적으론 호르무즈 해협 개방으로 NCC 정상화 등의 효과를 볼 수 있지만 중동 사태로 미뤄왔던 중국발 공급 과잉 대응이라는 숙제를 다시 풀 때가 됐다는 목소리가 나온다.

중국도 호르무즈 해협 봉쇄로 나프타 수급 문제를 겪었다. 기초유분과 합성수지 수출을 자제하며 내수 안정에 집중해왔다. 하지만 한국과 마찬가지로 나프타 수입처 다변화를 시도했고 우방인 러시아의 도움으로 보릿고개를 넘겼다. 4월부터는 기초유분 수출을 조금씩 재개했다.

한국무역협회에 따르면 한국은 4월 한 달 중국으로부터 4만3885t의 에틸렌을 수입했다. 1월부터 3월까진 수입 물량이 없었다. 1월부터 4월까지 중국 외 다른 국가로부터 수입한 에틸렌도 없다. 프로필렌은 1만6028t, 부타디엔은 1만5628t을 4월 한 달 중국에서 수입했다. 에틸렌·프로필렌·부타디엔 모두 대표적인 범용 제품이다.

호르무즈 해협 통항이 정상화하면 중동, 특히 이란산 원유와 나프타가 중국으로 원활하게 공급될 가능성이 크다. 중국이 저렴한 범용 제품을 쏟아낼 수 있는 기틀이 마련된다. 업계 관계자는 “가격 경쟁력에서 중국이 월등히 앞서기 때문에 기초유분 수입량은 더 늘어날 것”이라고 말했다.

정부는 대책 마련에 나섰다. 산업통상부는 전날 울산 남구를 산업위기선제대응지역으로 신규 지정했다. 울산 남구는 석화 산업이 제조업 생산의 40% 이상을 차지하는 곳이다. 산업부는 “중동 전쟁과 나프타 수급 불안, 사업 재편 등 석유화학 산업의 구조적 위기를 고려했다”고 설명했다.

산업부는 또 석화업계 경쟁력 제고를 위해 정부와 산·학·연이 참여하는 화학산업포럼을 가동했다. 범용 중심의 산업 구조를 고부가·친환경·디지털 중심으로 전환하자는데 의견을 모았다. 정부는 올해 하반기 종합 지원 방안을 발표할 예정이다. 지지부진한 울산 지역 석화업계 구조개편 논의에도 속도가 붙을 전망이다.