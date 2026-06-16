“K-뷰티 지키자”···위조화장품 유통에 지재처 등 정부 공동대응

지식재산처를 비롯한 정부 부처가 ‘K-뷰티’의 인기에 편승한 위조 화장품 유통에 공동 대응해 나가기로 했다.

지식재산처와 식품의약품안전처, 관세청은 16일 서울 강남구 한국지식재산센터에서 대한화장품협회와 ‘위조 화장품 유통 근절을 위한 업무협약’을 맺었다.

이날 협약은 한국 화장품 등 K-뷰티의 인기를 틈 탄 위조 화장품 유통 문제에 대해 관계 부처와 업계가 공동 대응 체계를 구축하기 위해 마련됐다.

지난해 국내 화장품 수출금액이 총 114억달러(약 17조2470억원)로 역대 최고치를 기록하면서 한국은 전 세계 화장품 수출 2위 국가로 올라섰다.

그러나 한편에서는 국내 화장품의 인기에 편승한 위조 상품 유통이 문제가 되고 있다. 2024년 세관에 압류된 제품을 기준으로 국내 기업의 지식재산권을 침해한 위조상품 중 약 10%가 화장품인 것으로 나타났다.

정부는 지난해 11월 국가정책조정회의에서 위조 화장품 대응 방안을 논의한 바 있으며, 그 후속 조치로 이날 협약이 이뤄졌다. 협약에 따라 관련 부처와 대한화장품협회는 정기적으로 민관 협의체 회의를 통해 위조 화장품 유통 정보를 공유하고, 대응 정책을 협의·조정해 나가기로 했다.

식약처는 화장품 품질관리 체계를 구축하고 안전성 검증 등을 강화해 나갈 예정이며, 관세청은 통관단계에서 위조상품의 해외 유입을 선제적으로 차단해 나갈 방침이다. 지식재산처는 수출기업 브랜드 보호를 위한 맞춤형 지원과 위조 화장품 단속 역량 강화 등을 추진한다.

김용선 지식재산처장은 “브랜드 보호는 K-뷰티와 기업의 해외 진출 및 경쟁력 문제와 직결되는 것”이라며 “이번 협약을 계기로 범정부적 단속 역량을 높이는 등 위조 화장품 유통에 적극 대응해 소비자 안전을 확보하고, 국내 기업의 제품 경쟁력과 지식재산권이 보호받을 수 있도록 협력을 강화하겠다”고 밝혔다.