[속보]장동혁 중재에도 ‘잠실 개표소 진입’ 불발 중…1명이 출입구 막고 있어

6·3 지방선거 잠실 개표소 봉쇄 시위대가 16일 국민의힘 중재로 봉쇄를 일부 해제하기로 했지만 일부 시위 참가자의 반발로 내부 진입이 이뤄지지 않고 있다.

일부 국민의힘 의원과 시위 참가자들이 출입구를 가로막고 있는 참가자를 설득하고 있지만 진전이 없는 상태다.

앞서 장동혁 국민의힘 대표는 "지금 한 분이 입구를 막고 있어서 저희가 들어갈 수 있는 상황이 아니다"라며 "한 분이라도 이 문을 막으면 강제로 이 일을 진행할 의사가 없다"고 말했다.