[속보] 결국 오늘도 잠실 개표소 진입 불발…장동혁 “체육회 관계자 철수”

6·3 지방선거 잠실 개표소 봉쇄 시위가 12일째 진행 중인 서울 송파구 올림픽공원 핸드볼경기장에 국민의힘 소속 국회의원들과 체육단체 관계자들이 진입을 시도했지만 무산됐다.

장동혁 국민의힘 대표와 종목 단체 관계자들은 16일 오후 올림픽공원 핸드볼경기장에 진입하려 했지만 시위대에 가로막혀 실패했다. 오후 2시쯤부터 대한체육회 관계자들과 현장 진입을 시도했던 장 대표는 오후 4시쯤 “지금 (물품을) 갖고 나올 수 있는 상황이 아니어서 체육회 관계자를 철수하도록 조치했다”고 시위대를 향해 말한 뒤 자리를 떴다.

앞서 장 대표와 국민의힘 의원들은 봉쇄된 핸드볼경기장에 사무실이 있는 각 종목 단체 관계자 2명과 국민의힘 의원들이 함께 들어가기로 했다. 이는 핸드볼경기장 내 종목 단체들이 “봉쇄로 업무가 마비돼 피해가 커지고 있다”며 진입을 요구한 데 따른 것이다. 시위대 요구에 따라 2개 방송사 영상기자도 함께 들어가 현장을 생중계하기로 했다.

장 대표는 진입에 앞서 오후 2시쯤 시위대에 “여러분들이 요구한 내용대로 (핸드볼경기장 내) 전산 장비에 대해서는 일체 손을 대지 않기로 했다”며 “가지고 나오는 물품에 대해서는 여러분들이 보실 수 있도록 하겠다”고 말했다.

그러나 한 시위 참가자가 문을 가로막으면서 장 대표 등은 경기장에 진입하지 못했다. 장 대표는 오후 2시50분쯤 다시 시위대를 향해 “지금 한 분이 입구를 막아 저희들이 지금 현장에 들어갈 수 있는 상황은 아니”라며 “최대한의 방법을 찾으려 노력했지만, 단 한 분이라도 문을 막으면 저는 강제로 이 일을 진행할 의사가 없다”고 했다. 그는 그러면서 “끝까지 설득하겠다”고 했다.

출입문을 가로막는 시민을 국민의힘 의원들이 설득하는 사이 문 앞에 모여든 시위대는 “증거 보전” 구호를 외쳤다. 시위대가 문 앞으로 몰려들자 장 대표는 직접 메가폰을 들고 “강제로 문 열 일은 없다”며 “위험하니 뒤로 조금만 물러나달라”고 외치기도 했다. 그러나 2시간 만에 이날 장 대표 등이 시위대를 설득하는 데 실패하면서 이날 진입 시도는 불발됐다.