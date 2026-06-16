강릉·울진도 아열대화…세기 후반에는 전국 대부분이 아열대 기후

온실가스 감축 없이 탄소 배출이 지속되면 이번 세기 후반에는 한반도 대부분이 아열대 기후로 바뀔 수 있다는 전망이 나왔다. 기후변화로 기온이 오르면서 남해안과 제주뿐만 아니라 전남 내륙과 동해안에서도 아열대 기후 특성이 나타나고 있다.

기상청은 16일 전국 66개 지점의 기온·강수 관측자료와 미래 기후변화 시나리오를 분석한 결과, 최근 10년(2016∼2025년) 아열대 기후 조건을 만족하는 지점이 전국 17곳으로 늘었다고 밝혔다.

1990~2000년대 제주와 남해안 일대 14곳이었던 아열대 기후 조건 충족 지점은 2010년대 광주가 추가됐고, 최근 10년 사이 강원도 강릉과 경북 울진이 추가됐다. 아열대 기후가 제주·남해안에서 전남 내륙과 동해안으로 북상한 것이다.

기상청은 ‘트레와다’ 기준에 따라 최한월 평균기온이 18도 이하이면서 월평균기온이 10도 이상인 달이 8개월 이상일 경우를 아열대 기후로 분류한다.

평년 기간(1991~2020년) 전국 62개 지점 중 52개 지점은 월평균기온이 10도 이상인 달이 7개월 이하로, 대부분 지역이 온대 기후에 속했다. 하지만 최근에는 기후변화가 기온을 밀어 올리면서 다수 지역에서 아열대 기후 특성이 강화되고 있다.

지난 53년(1973∼2025년)간 우리나라 연평균기온은 10년당 0.30도씩 상승했는데, 최근 10년 상승폭은 10년당 1.10도로 장기 추세를 크게 웃돌았다. 최근 3년(2023∼2025년)은 관측 이래 가장 더운 해 1~3위를 기록했다.

특히 3월과 11월의 기온 상승이 두드러졌다. 늦가을인 11월의 기온 상승은 남해안과 동해안 지역의 아열대화를 이끌었고, 3월 기온이 빠르게 오르면서 중부 내륙에서도 아열대화 조짐이 나타나고 있다.

실제로 최근 10년간 전주와 대구의 11월 평균기온이 9.5도까지 올랐고, 동해안의 영덕(9.9도)과 속초(9.6도) 역시 아열대 기후 기준인 10도에 근접했다.

중부 지방에서는 춘천·원주·충주·청주·대전·구미·영천·합천·밀양 등 내륙 지역을 중심으로 과거 현저히 낮았던 3월 평균기온이 11월 평균기온과 비슷하거나 높아졌다. 기상청은 “보령과 청주, 대전에서는 아열대 기후 조건에 점차 근접하는 변화가 확인됐다”며 “중부내륙의 3월 기온 상승 추세가 크기 때문에 중부지방에서 아열대 기후 특성이 빠르게 강화될 수 있다”고 설명했다.

미래 전망은 더욱 뚜렷하다. 기후변화 시나리오 분석 결과 21세기 전반기(2021∼2040년)에는 온실가스 배출 경로와 관계없이 전남·경남 해안 지역과 일부 대도시를 중심으로 아열대 기후가 나타날 것으로 분석됐다.

다만 세기 후반으로 갈수록 시나리오별 차이가 커졌다. 21세기 후반(2081∼2100년) 저탄소 시나리오(SSP1-2.6)에서는 아열대 기후가 일부 내륙으로 확대되는 수준에 그쳤다. 반면 고탄소 시나리오(SSP3-7.0, SSP5-8.5)에서는 강원 영서를 제외한 전국 대부분 지역이 아열대 기후로 바뀔 것으로 전망됐다.

오재호 부경대 명예교수(나노웨더 대표)는 “기후변화의 방향을 예측하지 못하고 적응책을 마련하지 못하면 기후변화는 곧 기후위기가 된다”며 “생활과 산업 전 분야에서 지역별 기후자료에 기반한 사전 대응체계를 구축해야 한다”고 말했다.