제주 초등학교 교실 무단 침입 체액·소변 남긴 10대 붙잡혀

제주의 한 초등학교 교실에 무단 침입해 교사의 물품에 체액과 소변을 남기고 달아난 10대가 경찰에 붙잡혔다.

제주 서귀포경찰서는 건조물 침입 및 재물손괴 혐의로 고교생 A군(10대)을 입건해 조사 중이라고 16일 밝혔다.

A군은 지난 4월27일 오후 서귀포시에 있는 한 초등학교 교실에 침입해 20대 여교사 B씨가 사용하던 텀블러에 자신의 체액을 담은 혐의를 받고 있다.

A군은 이달 4일 오후 9시40분쯤 다시 같은 학교 같은 교실에 들어가 교사의 의자에 소변을 본 혐의도 함께 받고 있다.

교사 B씨는 첫 번째 범행 다음 날인 4월28일 자신의 텀블러에서 수상한 액체를 발견하고 학교와 경찰에 신고했다. 두 번째 범행은 사건의 충격으로 교사 B씨가 병가를 낸 사이 대체 근무 중이던 교사가 이튿날 아침에 발견해 경찰에 신고했다.

경찰은 학교 복도에 설치된 폐쇄회로(CC)TV를 분석한 결과 A군을 특정하고 지난 8일 검거했다.

경찰 조사 결과 A군은 교실에서 체액과 소변을 남긴 행위는 인정하면서도 성적인 의도는 없었으며 ‘화장실이 급해서 들어갔다’는 취지로 진술한 것으로 전해졌다.

경찰은 A군 범행 동기를 밝히기 위해 휴대전화 등 디지털 기기에 대한 포렌식 수사를 신청했으나 법원에 의해 기각됐다.

제주교사노동조합은 “외부인이 쉽게 교실까지 진입하는 현재의 개방형 학교 구조를 방치해서는 안 된다”면서 “경찰 당국은 철저하고 신속하게 수사해 진상을 규명하고, 학교 당국은 학교 안전 문제에 대한 실효성 있는 대책을 마련해야 한다”고 밝혔다.