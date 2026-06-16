안민석 “취임 1호 정책으로 스마트폰 프리 스쿨···중요한 교육 문제”

안민석 경기교육감 당선인은 16일 “취임 1호 정책으로 스마트폰 프리스쿨을 검토하고 있다”며 “스마트폰에서 자유로워야 학교가 교육에 집중할 수 있다”고 말했다.

안 당선인은 이날 진행된 경기교육청 출입기자단 공동인터뷰에서 “스마트폰 문제는 단순한 생활지도 문제가 아니라 학생의 집중력, 관계성, 정서 건강, 문해력과 연결된 중요한 교육 문제”라며 이같이 밝혔다.

그는 “다만 일방적 금지가 아니라 학교 현장과 학부모 의견을 충분히 듣고, 법·제도 검토를 거쳐 교육적으로 실현 가능한 방안을 마련하겠다”며 “학교와 가정이 함께 실천하는 방식으로 아이들의 집중력과 관계를 회복하겠다”고 했다.

안 당선인은 4년 만에 보수 교육감 체제가 끝나고 민주 교육감 시대가 다시 열린 것에 대해선 “교육에는 진보와 보수가 따로 있지 않다”고 했다.

안 당선인은 “선거 과정에서 확인한 민심은 분명했다. 학생은 경쟁에 지치고, 교사는 무너진 교권에 힘들어하고, 학부모는 사교육비와 학교 불신으로 불안해하고 있다”며 “경기교육이 쌓아온 학교민주주의, 학생중심수업, 생명·안전·존엄의 가치를 토대로 AI시대에 맞는 새로운 경기교육을 만들겠다”고 말했다.

안 당선인은 교권회복과 관련해선 “교권과 학생인권은 대립하는 것이 아니고, 상호 존중 받아야 한다”며 “교사가 존중받아야 학생의 배움도 바로 설 수 있고, 학생의 인권이 존중돼야 학교공동체도 건강해진다”고 했다.

그러면서 “악성 민원과 소송으로부터 교사를 보호하기 위해 교육감 직속 교권119센터, 교원 종합 안심보험, 통합민원체계를 구축하겠다”고 덧붙였다.