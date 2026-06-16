엄격한 이 남자 눈에 띄지 마라···‘경기당 경고 5장’ 한국-멕시코전 주심 우루과이 심판 배정

2026 북중미 월드컵에 나선 한국 축구 대표팀의 조별리그 두 번째 경기인 공동 개최국 멕시코와의 대결에 우루과이 출신 주심이 배정됐다.

국제축구연맹(FIFA)은 19일 오전 10시(한국시간) 멕시코 과달라하라 스타디움에서 열리는 한국과 멕시코의 대회 조별리그 A조 2차전 심판진을 16일 발표했다.

주심은 우루과이의 구스타보 테헤라 심판(38)이 맡는다. 부심은 같은 우루과이 출신의 카를로스 바레이로, 니콜라스 타란 심판으로 결정됐다. 대기심은 콜롬비아 출신의 안드레스 로하스이며, 대기심 역시 콜롬비아의 알렉산더 구스만 심판이다.

1988년생인 테헤라 주심은 2015년부터 심판으로 활동하며 2018년부터 FIFA 국제 심판이 됐다. 축구 심판 외에 보험 중개인으로도 일하는 것으로 알려졌다. 테헤라 주심은 월드컵 남미축구연맹(CONMEBOL) 예선과 2023 FIFA 17세 이하(U-17) 월드컵, 지난해 U-20 월드컵, CONMEBOL 클럽 대항전인 코파 리베르타도레스와 코파 수다메리카나 등에 참가했다. 2025년 FIFA 클럽 월드컵 심판으로 선발됐고, 2026년에는 생애 처음으로 성인 FIFA 월드컵 본선 심판진에 이름을 올렸다.

우루과이 국내에서는 최대 라이벌전인 페냐롤과 나시오날의 ‘클라시코’를 여러 차례 주관했으며, 2025년 리그 결승전도 맡을 정도로 높은 신뢰를 받고 있다. 2020년에는 우루과이 슈퍼컵 결승전 주심으로 선정되는 등 자국 내 정상급 심판으로 자리 잡았다.

축구 이적 및 통계 전문 매체인 트랜스퍼마르크트에 따르면 테헤라 주심은 각종 대회에서 344경기를 관장하며 1733차례 경고를 줬다. 경기당으로 계산하면 5장꼴로, 다소 엄격한 성향으로 볼 수 있다는 평가다. 레드카드는 44장을 기록했다. 거친 플레이나 과도한 항의에는 단호하게 대응하는 성향으로 평가된다.