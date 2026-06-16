서울 영등포구가 구청 본관과 보건소, 구의회, 구민 공간을 한데 모은 ‘통합 신청사 건립’을 본격 추진한다고 16일 밝혔다.

영등포구는 건립 후 50년이 넘은 당산동 현 청사 앞 당산근린공원 부지에 새 청사를 짓는다. 외부 임시청사로 이전하지 않고 기존 청사를 운영하면서 공사를 진행한다. 이 같은 순환 개발 방식을 통해 예산 낭비와 행정 공백을 줄이고 주민 불편도 최소화할 수 있을 것으로 구는 기대했다.

새롭게 조성되는 통합 신청사에는 어린이집과 대형 북카페를 비롯한 교육·일자리 지원 시설, 휴식 공간 등이 들어선다. 지하철 2·5호선이 지나는 영등포구청역과 신청사를 직접 연결해 접근성과 이동 편의성도 높인다.

신청사 이전이 완료되면 기존 청사 부지는 철거한 뒤 현재 당산근린공원과 같은 규모의 공원으로 재조성한다.

영등포구는 지난해 말까지 신청사 기금 1000억원을 조성했다. 국제 설계 공모를 통해 통합 신청사 설계안을 선정하고 주민설명회를 마쳤다. 올해 기본‧실시설계를 거쳐 내년 착공과 2031년 개청을 목표로 사업을 추진하고 있다.

통합 신청사가 건립되면 구의회가 함께 사용해온 구민회관 건물을 온전히 구민을 위한 공간으로 쓸 수 있게 된다. 영등포구는 현재 의원실 공간을 문화강좌 공간으로, 본회의장을 소규모 공연장으로 조성할 계획이다.