백남종 서울대병원장, 국가 필수의료 강조··· “지역·필수·공공의료 사령탑 될 것”

백남종 신임 서울대병원장이 ‘국가 필수의료 완결’을 위해 지역·필수·공공의료 사령탑 역할을 다하겠다는 병원 경영 청사진을 발표했다.

서울대병원은 지난 15일 신임 원장 취임 기념 기자간담회를 열고 새로운 운영방향 및 미래 비전을 공개했다. 이 자리에서 백 원장은 “국민 건강의 ‘최후의 보루’를 수호하고 대한민국 의료 표준 및 국가 정책의 ‘싱크탱크’ 역할을 완수하겠다”며 “미래의학의 기준점이 되는 ‘세계 초일류 병원’으로 도약하겠다”고 밝혔다.

백 원장은 ‘국가 책임 의료’ ‘미래 혁신’ ‘학문적 통합’ ‘거버넌스 혁신’ ‘조직 문화’를 5대 기본 원칙으로 제시했다. 이와 함께 가장 먼저 ‘국가 필수의료 완결’이란 경영목표도 내놓았다. 서울대병원이 지역·필수·공공의료 컨트롤 타워 역할을 자임하며 최고난도의 중증·희귀질환 치료를 선도하는 한편, 안정적인 필수의료 환경 조성에도 앞장선다는 계획이다.

이와 함께 환자의 일상과 이어지는 ‘지능형 연결 의료’를 이룬다는 목표 또한 제시해 퇴원 이후에도 의료와 돌봄이 중단되지 않는 모델을 구축하기로 했다. 또한 미래 의료산업 분야의 혁신 생태계를 세우고 서울대학교(기초연구)와 서울대병원(임상), 분당서울대병원(디지털 헬스케어), 배곧서울대병원(첨단 스마트 재활)을 연결하는 방안도 제시했다.

서울대병원은 각 단위 병원의 특성화 및 인프라 확충에도 속도를 낼 방침이다. 서울대어린이병원에선 4인실 이하 병실 비율을 93%까지 확대하는 전면 리모델링 사업을 추진하며, 분당서울대병원은 대규모 수도권 감염병전문병원 건립과 함께 지석영 의생명연구소 증축을 통한 임상교육훈련센터 조성으로 진료 및 연구 인프라를 확장한다. 서울특별시보라매병원에는 중증 취약계층의 최종 치료를 전담할 ‘안심호흡기전문센터’를 건립할 예정이다.

이 밖에도 국립교통재활병원과 국립소방병원은 각각 중앙 외상재활과 재난·외상 특화 병원으로 중추적인 거점 임무를 수행한다. 국내 최초 멀티 이온 치료(탄소·헬륨) 시스템을 도입하는 기장중입자치료센터는 2027년 하반기, 총 800병상 규모의 스마트병원인 배곧서울대병원은 2029년 개원을 목표로 사업을 추진한다.

백남종 원장은 “국가 필수의료를 완결하고 ‘지능형 연결 의료’로 미래를 선도하겠다”며 “위기를 기회로 바꾸어 국가 보건의료 난제를 앞장서 해결하는 데 최선을 다하겠다”고 밝혔다.