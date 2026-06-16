업스테이지, AI 모델·에이전트·포털 하나로 묶는다···‘버티컬 AI’ 시동

인공지능(AI) 스타트업 업스테이지가 자사 대표 AI 모델 ‘솔라’와 에이전트 플랫폼·포털을 하나로 묶은 업스테이지 컴퍼니를 출범했다. AI 모델 성능 개선에 그치지 않고 실제 업무와 일상을 바꾸는 AI 전환을 이끌겠다고 밝혔다.

업스테이지는 16일 서울 여의도 콘래드 호텔서 ‘미디어데이’를 열고 업스테이지 컴퍼니를 출범한다고 밝혔다. 업스테이지컴퍼니는 업스테이지, 최근 인수절차를 마친 포털 ‘다음’ 운영사 AXZ, 범용 AI 에이전트 플랫폼 ‘타임리’로 구성된다. 두뇌 격인 AI 모델과 손발 격인 에이전트, 접점 역할을 하는 포털을 묶어 ‘AI 수직화’를 노리는 전략을 내세웠다. 현재 누적 투자액도 7300억원을 넘어서 AI 모델 개발과 GPU 확보 등에 투입할 실탄도 마련됐다.

통합 컴퍼니의 중심축은 업스테이지의 솔라다. 업스테이지에 따르면 ‘독자 AI 파운데이션 모델’을 통해 개발 중인 솔라 오픈2 프리뷰 버전은 아티피셜 애널리시스 인텔리전스 지수(AAII)에서 44.4점을 기록해 앤트로픽의 클로드 소넷 4.6과 비슷하고, 유럽 대표 ‘소버린 AI(주권 AI)’ 미스트랄 미디엄 3.5(39.2점)보다 높다.

최근 미국 행정부가 앤트로픽 ‘페이블 5’의 외국인 접근 차단을 지시하는 등 AI 모델 접근성이 새로운 안보자산으로 떠오르는 상황에서 소버린 AI의 중요성도 높아질 것으로 보인다.

김성훈 업스테이지 대표는 “연말까지 오픈소스 모델 중 최고 성능 모델을 만들겠다는 목표를 갖고 있다”면서 “특히 앞으로 나오는 것은 단순 성능이 아니라 실제로 작업을 이행하는 ‘에이전트’ 기능이 강화된 모델”이라고 말했다. AI 수익화 경로에 대해서는 “다음을 통해 토큰 활용처를 늘리고, 오픈라우터 같은 게이트웨이를 통한 에이전트 작업을 위한 모델 유통 경로도 넓혀갈 것”이라고 했다.

포털 다음의 ‘AI 포털화’ 청사진도 공개했다. 가장 크게 달라지는 부분은 검색이다. 다음의 ‘AI 오버뷰’ 기능도 연내 본격적으로 확대해 제공할 방침이다. 사용자가 일일이 웹을 돌아다니며 답을 찾지 않아도 에이전트가 검색부터 답변까지 자동으로 정리해주는 방식이다. AI 에이전트가 키워드와 맥락을 파악해 답을 제시하는 ‘하이브리드 검색’을 도입한다. ‘대학생이 쓰기 좋은 노트북 추천해줘” “성수동에서 주차 가능한 맛집 찾아줘” 등 자연어로 검색하면 답을 찾아주는 버티컬 검색도 개발을 추진한다.

김대환 타임리 대표는 이미지·영상 생성, 문서 변환 등 전방위 업무에 에이전트를 적용해 ‘1인 1에이전트’ 시대를 열겠다고 강조했다. 타임리는 국내 현재 600여개 공공·교육기관에서 활용되고 있다.