주식 투자자 늘어나는데 증권사 앱은 잇단 오류…키움·한국투자 접속·표기 오류

주식 거래를 하는 개인 투자자 수가 늘어나는 가운데 일부 증권사들의 주식 거래 시스템에서 전산 오류가 잇따라 발생했다.

키움증권의 모바일트레이딩시스템(MTS) 앱 ‘영웅문S#’에서는 16일 오전 6시~오전 8시쯤 접속 오류가 발생했다. 이용자가 로그인을 시도하면 대기 화면이 멈추거나 오류 알림이 뜨는 등 로그인이 되지 않았다.

온라인 투자 커뮤니티에서는 “키움증권 앱이 안 들어가진다” 등의 불편함을 토로하는 글들이 잇따라 올라왔다. 당시 국내 증시는 개장 전이지만 미국 증시 내 애프터마켓 등 해외 거래는 가능한 시간대였다.

키움증권은 공지를 통해 “현재 영웅문S# 접속이 원활하지 않다”며 “영웅문4와 영웅문SG, 영웅문SF 등 다른 매체 사용을 부탁드린다”고 했다.

키움증권 관계자는 “넥스트레이드(NXT) 프리마켓 개장 전 일부 사용자에 접속 지연 현상이 있었다”며 “일부 접속서버 오류로 일부 고객 로그인이 안되는 현상이 발생했다”고 말했다.

앞서 키움증권은 지난해 4월에도 전산 오류로 홈트레이딩시스템(HTS)과 MTS에서 주문 체결이 지연된 바 있다. 지난해 11월에도 MTS 프로그램 결함으로 접속 지연이 발생했다.

한국투자증권에서도 일부 계좌 수익률이 잘못 표기되는 오류가 발생했다.

한국투자증권은 이날 공지에서 “지난 6월11일 매도 체결분 중 일부 데이터가 시스템 오류로 인해 어제(15일) 일시적으로 오표기되는 현상이 있었으나 현재 조치가 완료돼 모두 정상화됐다”고 밝혔다.

지난 3월에도 일부 퇴직연금 계좌의 잔고 금액과 보유 수량이 실제와 다르게 표시되는 일이 벌어진 적이 있으며 5월에도 앱 접속 지연 오류가 발생한 바 있다. 지난달에는 금융감독원은 한국투자증권의 전산 관리 소홀 이유로 과태료 1억원을 부과하기도 했다.

한국투자증권은 이날 “이용에 불편을 드린 점 깊이 사과드린다”며 “앞으로 더욱 안정적이고 신뢰할 수 있는 서비스를 제공하기 위해 최선을 다하겠다”고 말했다.