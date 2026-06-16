티빙 개인정보유출 2차 피해 불안감 증폭···‘탈퇴신청 지원 서비스’ 접속 폭주

온라인동영상서비스(OTT) 티빙에서 개인정보 유출 피해를 본 가입자들 사이에서 2차 피해를 우려하는 불안감이 확산되고 있다.

16일 경향신문 취재를 종합하면 이날 개인정보보호위원회에서 운영하는 ‘탈퇴신청 지원 서비스’에 신청자가 폭주하면서 서비스 접속 대기 예상 시간이 한때 14시간 이상으로 길어졌다. 이 서비스는 명의도용이 의심되거나 불필요한 웹사이트에 대한 회원 탈퇴 업무를 지원한다.

엑스와 스레드 등 SNS에 올라온 2차 피해 방지 후속조치 관련 글에서 이 서비스에 대한 공유가 이뤄지면서 신청자가 급증했다. 엑스에 올라온 글을 보고 탈퇴신청 지원 서비스를 이용했다는 이수민씨(27)는 “티빙의 개인정보 유출 사건이 쿠팡 사례보다 심각하다는 글을 읽고 불안해져 뭐라도 하자는 심정으로 이용했다”고 했다.

티빙은 지난 3일 공지를 통해 개인정보 유출이 발생했다고 밝혔다. 유출된 항목은 이름, 성별, 생년월일, 휴대전화 번호, 환불 계좌번호, 비밀번호, 온라인 식별 정보인 연계정보인 CI, DI 등이다. 특히 CI는 온라인상 주민등록번호를 대체하는 고유 정보로, 다른 데이터와 조합될 경우 2차 피해 가능성이 있다는 분석이 나온다. 티빙 가입자는 1300만명에 달한다.

정민지씨(26)도 개인정보보호위원회에서 운영하는 ‘털린 내 정보 찾기 서비스’로 계정 정보의 유출 여부를 확인했다. 이 서비스는 이용자가 아이디와 비밀번호를 입력하면 이 계정 정보가 ‘다크웹’에 유출됐는지를 알려준다. 정씨는 “최근 보이스피싱 전화가 오는 등 불안했던 차에 SNS에 올라온 안내 글을 보고 조회해봤다”며 “다행히 유출 내역이 없다고 떴지만 정보 유출 사건이 많았어서 여전히 불안하다”고 밝혔다.

법적 대응에 나서는 피해자들도 늘고 있다. 법무법인 지향은 티빙에 1인당 30만원 수준의 위자료를 청구하는 손해배상 소송에 착수했다. 지향에 따르면 지난 15일 기준 4만9537명이 참여했다. 강혜민씨(26)는 “그간 개인정보 유출 기업들이 보상이랍시고 쿠폰을 주는 등 가볍게 대응했던 게 화가 나서 참여하게 됐다”고 말했다. 법무법인 세담에서도 별도의 집단 손해배상 소송을 추진하고 있으며, 이날 기준 6만9993명이 참여 의사를 밝힌 상태다.

피해자들은 법적 대응을 포함한 피해 구제와 2차 피해를 막기 위한 자구책에 이르기까지, 피해자가 모든 과정을 떠안는 구조에 불만을 나타냈다. 이씨는 “현실적으로 모든 아이디와 비밀번호를 기억하기 어렵다보니 ‘털린 내 정보 찾기 서비스’는 사용하지 못했다”며 “왜 기업이 아닌 소비자가 전전긍긍해야 하는지 모르겠다”고 말했다. 정씨도 “피해를 본 소비자가 왜 알음알음 일일이 대응해야 하냐”고 했다.

티빙은 지난 3일 사과문을 내고 이용자 개별 안내와 피해 구제 절차를 진행 중이라고 밝혔다. 과학기술정보통신부는 이 사건을 ‘중대 사고’로 규정하고 민관합동조사단을 구성해 조사에 착수했다.