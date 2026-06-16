인천 기계제조공장 불 11시간 만에 초진···“공장 25개동 소실”

인천 서구 기계제조공장에서 발생한 화재가 11시간 만에 불길이 잡혔다.

인천시 소방본부는 16일 오전 1시 49분쯤 인천 서구 원창동의 한 기계제조공장에서 발생한 화재가 11시간 14분만인 오후 1시 17분 불길이 잡혔다고 밝혔다.

다행히 인명 피해는 발생하지 않았다. 그러나 공장밀집지역에서 불이나 17개업체 공장 25개동이 불에 탔다.

경비업체 신고를 받고 출동한 소방당국은 연기가 분출하는 현장을 확인하고 진압을 시도했으나 불길이 계속 확산하자 오전 3시 15분쯤 관할 소방서 인력과 장비 전체를 동원하는 소방대응 1단계를 발령했다.

불길이 계속 잡히지 않자 44분만인 오전 3시59분쯤에는 인접한 5~6곳의 소방서에서 인력과 장비를 동원하는 소방대응 2단계를 발령하고 진화에 나섰다.

다행히 불길이 잡혀 소방당국은 오전 6시 5분쯤 소방대응 1단계로 하향했다.

이날 불을 진압하기 위해 소방·산림청 헬기 9대와 소방장비 153대, 인원 465명이 투입됐다.

전재인 인천 서부소방서 119 재난대응과장은 “진화가 늦어진 것은 공장들이 샌드위치 패널 구조인 데다 공장 상호 간 이격 거리가 협소하고 공장 내부에 목재 등 많은 가연물이 쌓여있기 때문”이라고 말했다.

소방당국은 잔불 정리를 마치는 대로 정확한 화재 원인과 피해 규모를 조사할 예정이다.