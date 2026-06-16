‘정부지원금’ 미끼 중고차 대출 사기 주의보···“이면 계약 거절해야”

정부 지원금으로 할부금을 대신 내준다거나 취업 알선을 해준다며 중고차 대출을 권유하는 것은 사기일 수 있으니 유의해야 한다.

금융감독원은 16일 정부 지원 사업이나 취업을 미끼로 과도한 중고차 대출을 받게 한 뒤 대출금을 가로채 잠적하는 피해가 늘고 있다며 소비자경보(주의)를 발령했다.

금감원에 따르면 사기범들은 주로 60~70대 고령자에게 “중고차 할부금을 지원해주는 정부 사업이 있다”며 접근했다. 피해자들은 실제로 중고차 매매 상사와 차량 계약서를 작성한 뒤 이를 금융회사에 제출해 할부금융을 받는다.

문제는 사기범들이 ‘이면계약’을 요구한다는 것이다. 이를테면 할부금융을 일으키는 계약서에는 차량 대금을 5000만원으로 적게 하고, 똑같은 양식에 차량 대금만 4000만원으로 낮춘 계약서를 추가로 작성하게 한다. 원래 차량의 값어치보다 대출을 더 많이 받게 하기 위해서다.

이면계약에는 매매 상사가 대출금에서 실제 차 가격과 부대비용을 뺀 나머지 금액을 피해자에게 돌려준다는 내용을 담았다. 피해자는 이렇게 받은 1000만원을 사기범에게 송금했다. 사기범들은 일정 기간 월 할부금을 대납해주다가 잠적했다.

운송 기사 일자리를 찾는 청년들에게 취업을 미끼로 중고차 대출을 유도하는 피해 사례도 있었다. 일부 물류 업체들은 “초기 비용 없이 차량을 지원하겠다”며 구직자를 유인한 뒤 실제 상담에선 할부금융을 통한 고가의 화물차 구매를 유도했다. 업체들은 이 과정에서 1000만원가량의 알선 수수료를 챙겼다.

업체를 믿고 비싼 화물차를 구매한 청년들은 그러나 운송 일감조차 제대로 받지 못하면서 할부금 부담만 떠안게 됐다.

금감원 관계자는 “거래 과정에서 정부 지원 사업 명목으로 이면계약 체결을 요구받으면 단호히 거절해야 한다”며 “차량 매매와 대출 관련 절차는 반드시 직접 진행하고 차량 시세와 상태를 꼼꼼히 점검해 필요한 금액만큼만 대출받아야 한다”고 말했다.