국제성모병원 윤지형 교수, 인천 최초 식도암 단일공 로봇수술 성공

가톨릭관동대 국제성모병원은 16일 인천 최초로 식도암 환자 대상 단일공 로봇 식도 절제 및 재건술을 시행하는 데 성공했다고 밝혔다.

윤지형 심장혈관흉부외과 교수는 이달 초 4세대 단일공 로봇수술기인 다빈치 SP를 활용해 식도 절제부터 재건까지 수술 전 과정을 최소침습 방식으로 시행했다. 카자흐스탄 국적의 환자 A씨는 수술 후 중대한 합병증 없이 회복 중이며 향후 항암·방사선 치료 등 추가 치료 계획에 따라 경과를 관찰할 예정이다.

식도암 수술은 암이 발생한 식도를 절제한 뒤 위를 이용해 새로운 음식물 통로를 만드는 재건 과정이 함께 필요한 고난도 수술이다. 흉부와 복부를 모두 다뤄야 하는 데다 식도 주변에는 주요 혈관과 신경이 밀집해 있어 정교한 술기와 풍부한 수술 경험이 필요하다. 국제성모병원은 이번 수술이 식도암 수술의 핵심 과정인 흉부 식도 박리와 림프절 절제, 위관 재건 및 문합을 단일공 로봇 플랫폼을 이용해 안정적으로 수행했다는 점에서 의미가 있다고 설명했다.

윤지형 교수는 “식도암 수술은 암을 충분히 제거하는 것뿐 아니라, 수술 후 회복과 삶의 질까지 고려해야 하는 고난도 수술”이라며 “단일공 로봇수술은 절개와 조직 손상을 줄이면서도 정밀한 수술을 가능하게 해 환자의 부담을 낮출 수 있는 치료 전략”이라고 말했다.