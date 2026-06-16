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본문 요약

6·3지방선거에서 재선에 실패한 김영환 충북지사가 이번 선거 결과의 무효를 주장하며 재선거를 요구하는 소청을 중앙선거관리위원회에 제출했다.

김 지사는 음성군 투표소에서 한 선거인명부에 두 명이 서명한 일, 청주시 투표소에서 선거인명부가 다량 누락된 일, 단양 투표소에서 투표용지 부족 사태가 발생한 일 등을 문제 삼아 이번 선거가 무효라는 소청을 제기한 것으로 전해졌다.

앞서 김 지사는 지난 10일 "충북지사 선거는 선거인명부 누락이라는 중대한 관리 하자로 다수 선거인의 참정권이 훼손됐다"고 주장하고 소청 제기를 예고했다.

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재선 실패한 김영환 충북지사 “전국 재선거해야”···중앙선관위에 소청

입력 2026.06.16 17:08

수정 2026.06.16 17:19

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  • 이삭 기자

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제9회 전국동시지방선거일인 지난 3일 오전 국민의힘 김영환 충북도지사 후보가 투표장을 향해 걸어가고 있다. 연합뉴스.

제9회 전국동시지방선거일인 지난 3일 오전 국민의힘 김영환 충북도지사 후보가 투표장을 향해 걸어가고 있다. 연합뉴스.

6·3지방선거에서 낙선한 김영환 충북지사가 선거 결과 무효를 주장하며 재선거를 요구하는 소청을 중앙선거관리위원회에 제출했다.

김 지사는 16일 자신의 페이스북을 통해 중앙선관위에 지난 3일 치러진 충북도지사 선거 결과가 무효임을 확인하는 내용의 소청을 제기했다고 밝혔다.

그는 “전국 재선거를 요구한다. 이 소청장이 그 싸움의 시작”이라며 “이 싸움은 저의 권리를 찾기 위한 것이 아니라 이 시대 젊은이들과 대한민국의 미래를 위한 최소한의 의무”라고 주장했다.

이어 “국민의힘 국회의원과 당원들에게 촉구한다”며 “불의에 맞서 싸우지 않고는 집권할 수 없다”고 동참을 호소했다.

김 지사는 음성군 투표소에서 한 선거인명부에 두 명이 서명한 일, 청주시 투표소에서 선거인명부가 다량 누락된 일, 단양 투표소에서 투표용지 부족 사태가 발생한 일 등을 문제 삼아 이번 선거가 무효라는 소청을 제기한 것으로 전해졌다.

앞서 김 지사는 지난 10일 “충북지사 선거는 선거인명부 누락이라는 중대한 관리 하자로 다수 선거인의 참정권이 훼손됐다”고 주장하고 소청 제기를 예고했다. 그는 다만 재선거가 실시되더라도 출마하지 않겠다고 밝혔다.

선거 소청은 선거 효력에 이의가 있는 후보자나 정당이 선거일로부터 14일 이내에 청구할 수 있다. 선관위는 소청을 접수한 날부터 60일 안에 답을 내놔야 한다.

선관위가 소청을 받아들이면 결정 통지일로부터 30일 이내에 재선거를 실시해야 한다. 소청이 기각 또는 각하될 경우 소청인은 대법원에 소송을 제기할 수 있다.

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